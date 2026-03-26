Farmaci per dimagrire: cosa cambia con le nuove molecole e la pillola orale

Negli ultimi anni la gestione farmacologica dell’obesità ha subito una svolta. Farmaci come liraglutide (Saxenda), semaglutide (presente in prodotti come Wegovy e Ozempic) e tirzepatide (Mounjaro) hanno dimostrato un’efficacia superiore rispetto ai vecchi anoressizzanti, offrendo risultati clinici importanti quando inseriti in un percorso terapeutico completo. È però necessario distinguere tra efficacia sperimentale e impatto reale sulla popolazione, valutando aspetti come la sicurezza a lungo termine, i costi e la sostenibilità del trattamento.

Parallelamente, la ricerca ha portato allo sviluppo di nuove formulazioni orali: tra queste spicca l’orforglipron, una compressa che, secondo studi recenti pubblicati su The Lancet, può ridurre il peso corporeo e migliorare il controllo glicemico in persone con diabete di tipo 2. Questa evoluzione apre scenari pratici diversi, ma solleva anche dubbi su adesione, effetti avversi e ruolo dello stile di vita.

Come funzionano queste molecole e cosa le distingue

La maggior parte dei nuovi trattamenti agisce sul sistema che regola fame e sazietà: si tratta di agonisti del recettore GLP-1, molecole che imitano un ormone endogeno coinvolto nel controllo dell’appetito e nella regolazione glicemica. La semaglutide e la liraglutide sono già utilizzate sia in ambito diabetologico sia per la gestione del peso, mentre la tirzepatide combina azioni su più bersagli metabolici. L’innovazione dell’orforglipron è la formulazione orale che non richiede digiuno rigido per l’assorbimento, rendendo la terapia più pratica per molti pazienti.

Formulazione e somministrazione

Le preparazioni iniettive si somministrano per via sottocutanea con frequenze diverse: liraglutide giornaliera, semaglutide e tirzepatide spesso settimanali. Le versioni orali esistenti di semaglutide richiedono condizioni di assunzione specifiche, mentre l’orforglipron è stata studiata come compressa quotidiana con maggiore flessibilità. La scelta della via di somministrazione influisce su aderenza, conservazione e accettabilità da parte del paziente.

Effetti, rischi e dati di utilizzo reale

Gli studi clinici hanno mostrato perdite di peso significative: ad esempio, trial su orforglipron condotti in 131 centri internazionali su 1.698 adulti con diabete di tipo 2 hanno evidenziato una riduzione del peso medio tra il 6% e l’8% dopo 52 settimane, insieme a un miglior controllo dell’emoglobina glicata. Tuttavia, gli effetti collaterali più comuni restano gastrointestinali: nausea, vomito, diarrea o stitichezza; è stata anche segnalata qualche rara pancreatite. Il quadro clinico richiede quindi una valutazione individuale e un monitoraggio attento.

Controindicazioni e tollerabilità

Tra le principali controindicazioni figura la gravidanza: studi su animali hanno mostrato effetti sfavorevoli sullo sviluppo embrionale, perciò questi farmaci sono sconsigliati durante la gestazione. Vanno evitati pazienti con gastroparesi o con rischi specifici. In termini di sospensione, i dati mostrano che una parte dei pazienti interrompe la terapia per intolleranza (circa il 7% nei trial e fino al 15% nella pratica clinica), e dopo l’interruzione è comune un recupero progressivo del peso, mediamente entro circa un anno e mezzo.

Impatto sociale, costi e indicazioni d’uso

Il crescente utilizzo di questi farmaci ha effetti economici concreti. In Trentino, per esempio, il consumo è passato da circa 32 dosi giornaliere ogni 100.000 abitanti nel 2026 a 85 dosi nel 2026, con una spesa a carico dei cittadini intorno a 1,5 milioni di euro. I costi mensili per un paziente possono variare tra circa 270 e 390 euro per un ciclo di 4 settimane, quando il farmaco non è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Questo solleva il tema della sostenibilità e della possibile rimborsabilità selettiva per categorie a rischio.

La medicina concorda su un punto: questi farmaci non sono indicati per chi deve perdere pochi chili. Le autorizzazioni e le linee guida mirano a usare tali terapie in pazienti con obesità (BMI ≥30) o sovrappeso complicato da comorbilità, sempre associate a modifiche dello stile di vita — dieta ipocalorica e aumento dell’attività fisica — e a un percorso di prevenzione più ampio che affronti i determinanti sociali dell’obesità.

Prevenzione e scelte di sistema

Investire nella terapia farmacologica è utile, ma non basterà senza politiche di prevenzione: contrastare l’obesità richiede interventi su ambiente alimentare, educazione e spazi per il movimento, soprattutto per bambini e adolescenti. Inoltre, le istituzioni valutano soluzioni di rimborso mirato per bilanciare efficacia clinica e sostenibilità economica, poiché trattare l’obesità può prevenire complicanze cardiovascolari e metaboliche molto costose in futuro.

In sintesi, le nuove terapie rappresentano uno strumento potente ma non una panacea: vanno impiegate con criterio, informando i pazienti su benefici e limiti, integrandole con supporto nutrizionale e attività fisica, e accompagnandole a politiche di prevenzione per ridurre il ricorso farmacologico nella popolazione.