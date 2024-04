Formiche sui muri: come procedere con la disinfestazione

Alcuni insetti, per quanto piccoli, sono onnipresenti e rischiano di creare caos e confusione. Sono proprio le formiche che rischiano di invadere qualsiasi spazio della casa. Passando dai muri penetrano sino in casa arrivando a infestarla. Vediamo come liberarsene con una disinfestazione naturale ed economica con strumenti validi.

Formiche sui muri

Gli insetti come le formiche, sebbene siano noti per essere di dimensioni piccole, riescono comunque a invadere le case. Non è un caso infatti che la cucina sia uno dei luoghi dove questi parassiti tendono ad annidarsi molto di più rispetto ad altre stanze della propria abitazione. Oltre alla cucina, sono presenti anche lungo i muri.

pur essendo così piccole, sono molto laboriose e rapide per cui riescono a infiltrarsi senza problemi nelle crepe e nelle fessure presenti sui muri. Possono essere una fonte di fastidio e preoccupazione considerando che riescono a invadere le abitazioni arrivando a creare delle vere e proprie colonie sia all’interno che all’esterno della propria casa.

Le formiche tendono a muoversi soprattutto per la ricerca di cibo, ma anche di nidi dove proliferare e creare le loro colonie per la loro sopravvivenza. Grazie ai segnali che inviano agli altri parassiti, comunicano riguardo le fonti di cibo e dove è possibile trovarle. Sono soprattutto all’esterno, quindi sui muri, ma anche lungo le terrazze oppure i balconi.

Sono diversi poi i luoghi dove possono insediarsi: dai controsoffitti sino alle piante nei vasi. Alcune specie prediligono gli ambienti maggiormente caldi della casa come i bagni e le cucine. Possono spostarsi anche nei piani superiori della casa creando dei veri e propri nidi lungo le scale dei condomini.

Formiche sui muri: disinfestazione

Per impedire alle formiche di correre lungo i muri e quindi poi entrare in casa è consigliabile adottare delle vere e proprie strategie e misure di disinfestazione in modo da allontanarle. A tal proposito, mantenere la casa pulita con un buon livello di igiene è cosa utile affinché non occupino gli spazi dedicati al focolare domestico.

Questi insetti tendono a entrare in casa essenzialmente per interesse, quindi alla scoperta di cibo. Per questo, conviene prestare attenzione anche ai ripostigli e agli armadietti di casa dove sicuramente trovano semi e zucchero che amano molto. Il cibo e le ciotole degli animali domestici sono fonte di attrazione, quindi bisogna prestare attenzione a questi angoli.

Dal momento che le formiche possono entrare in casa dai muri o da aperture nelle crepe bisogna sigillare queste aree. Si consiglia poi di ricorrere a metodi e rimedi naturali come il succo di limone o il pepe di Cayenna che, sparso nelle aree dove si annidano, impedisce loro di recarsi nei pressi e quindi di allontanarsi rapidamente.

Formiche sui muri: rimedio migliore

Per tenere alla larga le formiche, non solo dai muri della propria abitazione, ma da qualsiasi altro luogo, bisogna scegliere prodotti adeguati. Un repellente come Ecopest Home è considerato l’alternativa migliore all’uso di pesticidi e insetticidi che, essendo chimici, arrecano danno alle persone e non sempre si rivelano la soluzione indicata.

Un repellente che è particolarmente noto ai consumatori che lo usano in quanto completamente diverso da altri repellenti in commercio. Considerato all’avanguardia dal momento che garantisce la sicurezza dall’invasione di questi parassiti grazie alle tecnologie come l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che questi insetti captano. Dalle dimensioni compatte e quindi non ingombrante.

Un dispositivo assolutamente sicuro e a tutela sia degli esseri umani ma anche degli animali domestici. Garantisce una copertura ampia della superficie di 250 metri quadrati evitando così di preoccuparsi del loro ingresso. Il funzionamento è molto semplice poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non disturba, in quanto silenzioso e non fastidioso. Un repellente ecologico che non impatta sull’ambiente. Funzionante in quanto agisce sia nei confronti delle formiche, ma anche di altri insetti come le cimici, i ragni, le vespe, le zanzare, le mosche, ma anche i roditori.

Ordinare un dispositivo come Ecopest Home risulta molto facile dal momento che la sua esclusività e originalità porta a comprarlo soltanto sul sito ufficiale. Il consumatore compila il modulo in ogni parte per poi ricevere la chiamata dell’operatore che conferma i dati inseriti provvedendo all’evasione dell’ordine. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento alla consegna, in contanti o anche tramite Paypal.