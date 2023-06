Formiche in casa: da dove vengono e come eliminarle

Tra i tanti insetti che si possono trovare in casa, le formiche sono nel periodo estivo le più comuni. Entrano perché attratte dal cibo o dai residui di briciole lasciati sul pavimento. Nei paragrafi a seguire proviamo a capire come fare per evitare il loro ingresso in casa e quindi fare a meno di questi parassiti.

Formiche in casa

Sono insetti molto piccoli, ma che si palesano soprattutto durante la stagione estiva, per via del caldo, quando entrano in casa per cercare riparo e cibo. La casa diventa il luogo in cui possono far sopravvivere la loro colonia e il clima temperato nell’appartamento è uno stimolo alla loro presenza e quindi l’ingresso in casa è inevitabile.

Non è un caso che la cucina, il luogo dove possono trovare cibo, sia il loro ambiente e habitat ideale. Molto spesso arrivano nelle case passando da dei fori o delle crepe o anche da delle travi nel legno. Chi ha una catasta di legna fuori casa dovrebbe fare attenzione perché tendono a nascondersi proprio in quelle zone.

Proprio in questi luoghi le formiche tendono a formare i loro nidi. Le briciole e residui di cibo o pane lasciati dall’uomo, magari sul pavimento della cucina, sono una traccia per trovare questi insetti nell’appartamento dal momento che sono particolarmente attratte da sostanze zuccherine e dolciastre.

Non giungono sempre dall’esterno, ma possono anche formare il loro nido in altre zone della casa come i pavimenti, i controsoffitti. Si possono anche trovare fra le pareti o in prossimità del legno. Si consiglia di fare attenzione ad alcune piante perché potrebbero attirarle e quindi impossessarsi dell’ambiente domestico.

Formiche in casa: consigli

Considerando che l’entrata in casa è data da fonti attrattive quali possono essere i residui di cibo o di acqua, è bene provare ad allontanarli in modo che le formiche non siano attratte. Combattere questa strategia permette a questi insetti di non invadere l’appartamento e quindi evitare la loro presenza.

Dal momento che la cucina è uno dei luoghi di maggiore interesse per questi insetti, si consiglia di pulire molto bene questo ambiente, compresa la sala da pranzo. È bene anche lavare qualsiasi piatto del pranzo evitando i residui di cibo altrimenti entrano senza problemi.

I contenitori dello zucchero, del miele o di altre sostanze zuccherine vanno chiusi ermeticamente perché le formiche possono subirne il fascino. I rifiuti o il cibo degli animali domestici oppure la lettiera del gatto va lasciata in un luogo diverso, possibilmente non per terra poiché tende ad attrarle.

Si consiglia di controllare attentamente ogni fessura, crepa o buco nel muro perché sono le porte di ingresso alla presenza di questi insetti. Alcune piante possono favorire la presenza delle formiche, quindi si consiglia di allontanarle e metterle in un luogo che sia al riparo da questi insetti.

Formiche in casa: miglior rimedio

Gli insetti come le formiche si possono scacciare e allontanare impedendo l’ingresso in casa con un repellente ultrasuoni come Ecopest Home che permette di tenerle alla larga senza l’uso di pesticidi oppure insetticidi. Infatti, proprio per i suoi benefici è considerato il migliore del settore dal momento che garantisce tranquillità sia agli esseri umani che agli animali domestici.

Un dispositivo che, grazie ad ultrasuoni, garantisce la massima protezione continua e costante in un arco di tempo di 24 ore 7 giorni su 7. Un dispositivo del genere inoltre ha un raggio di azione che copre una superficie di circa 250 metri quadrati in modo da garantire una copertura totale. Si contraddistingue per dimensioni compatte e maneggevoli. Con Ecopest Home si ha una casa completamente libera dagli insetti poiché questo repellente non scaccia soltanto le formiche ma anche altri parassiti, quali: le cimici, le mosche, le vespe, i calabroni,dei ragni compreso i roditori.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Bisogna semplicemente collegarlo alla presa di corrente per cominciare ad agire. Un investimento che non causa nessun tipo di problema poiché è assolutamente ecologico, silenzioso, oltre a essere inodore. Il consumatore interessato all’acquisto deve diffidare delle imitazioni in modo da accertarsi di un prodotto originale ed esclusivo. Per questo l’ordine deve essere effettuato tramite la pagina ufficiale del prodotto riempiendo il modulo con le proprie generalità rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore che confermerà i dati per poi provvedere all’ordine. Il costo di questo dispositivo è pari a 49,90€ per due confezioni con il pagamento disponibile con Paypal, carta di credito e direttamente i contanti al corriere.