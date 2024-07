Giornata mondiale del cervello, ‘vita sana e socialità per proteggerlo’

(Adnkronos) – "La salute del cervello va coltivata ogni giorno", protetta con stili di vita sani e allenata anche socializzando. C'è la prevenzione al centro del World Brain Day che si celebra oggi, 22 luglio. La Federazione mondiale di neurologia, assieme a tutte le grandi associazioni di neurologia e neuroriabilitazione a livello globale, ha deciso di evidenziarla come priorità per sensibilizzare non solo i pazienti, ma tutti i cittadini. Avere cura del cervello, avvertono gli esperti, è un compito quotidiano che spetta a ognuno di noi. "La salute del cervello va intesa come un qualcosa che dobbiamo imparare a considerare ogni giorno, coltivandola", afferma Matilde Leonardi, direttore della Struttura complessa di Neurologia, Salute pubblica, Disabilità e del Coma Research Centre della Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, e membro del board dell'Accademia europea di neurologia. "Fare prevenzione delle malattie del cervello – spiega la specialista – vuol dire essere consapevoli che una dieta equilibrata, una corretta attività fisica e coltivare le relazioni sociali sono azioni che hanno un ruolo fondamentale nel garantire il benessere del nostro cervello. Se si ha la salute del cervello, si ha salute, e quindi imparare a gestire e prevenire quei fattori che possono portare danno al proprio cervello è un esercizio che ognuno di noi può fare con semplicità. Questo è il grande messaggio di questa giornata, un messaggio che viene diffuso contemporaneamente da tutti i neurologi in tutti i Paesi nel mondo e anche dal nostro istituto. Occupatevi del vostro cervello, noi neurologi siamo qui per aiutarvi a farlo". —[email protected] (Web Info)