Giornata per la sicurezza delle cure, Aifa si illumina di arancione per promuoverla

(Adnkronos) – Anche quest'anno l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) celebra la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, e si illumina di arancione per promuovere la sicurezza delle cure, a partire dai più piccoli. Il tema del 2025 è 'Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino' e lo slogan scelto è 'Patient safety from the start!'. "La sicurezza del paziente è per noi un obiettivo prioritario e ogni giorno l'agenzia lavora per garantire la qualità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali – spiega il presidente dell'Aifa, Robert Nisticò – Giornate come quelle di oggi ci permettono di ricordare, a noi stessi e a tutti, che ogni bambino ha diritto a cure efficaci e sicure. L'impegno di Aifa passa attraverso la valutazione attenta dei farmaci, il monitoraggio continuo del rapporto beneficio-rischio di tutti i medicinali, il supporto alla ricerca e le azioni per la promozione dell'uso responsabile dei farmaci, inclusi quelli destinati all'età pediatrica".