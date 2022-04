Glutei con elastico: esercizi e rimedi naturali

Gli esercizi per i glutei con l’elastico sono molteplici e adatti sia alle persone sportive che ai principianti, per la loro semplicità, tipica anche degli insiemi di esercizi più complessi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come eseguirli in modo corretto e a quale rimedio naturale ricorrere per raggiungere risultati rapidi ed effettivi.

Glutei con elastico

Gli esercizi che mirano all’allenamento dei glutei con l’elastico sono molteplici, variano da un insieme di esercizi più semplici ad un insieme di esercizi più complessi, consentono l’utilizzo di uno o più elastici in diverse parti del corpo contemporaneamente e hanno come obiettivo quello di rassodare e rimodellare i glutei, punto di forza e resistenza per moltissime donne.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come ridisegnare e rimodellare i glutei, grazie all’elastico, con esercizi mirati e adatti sia alle persone sportive che ai principianti, ricorrendo, tra le altre cose, anche all’utilizzo di una crema naturale, per ottenere risultati rapidi ed effettivi, a partire dalle prime applicazioni.

Glutei con elastico esercizi

Gli esercizi per i glutei con l’elastico ci consentono di allenare specifici gruppi muscolari e variare, al contempo, la resistenza utilizzando fasce elastiche diverse o più fasce elastiche contemporaneamente, su diversi punti del corpo.

Ecco alcuni esercizi per glutei con elastico:

Esercizio dell’idrante antincendio . Posizionatevi sul tappetino da ginnastica a quattro zampe, con cosce e braccia verticali e tibie parallele al pavimento. Avvolgete l’elastico intorno a tutte e due le gambe, appena sopra le ginocchia. Retroversione del bacino e schiena leggermente inarcata, come a formare una C. In laterale, portate una gamba verso l’altro, mentre l’altra rimane ferma. Eseguite l’esercizio per 8 volte. Ripetete lo stesso esercizio con l’altra gamba.

. Posizionatevi sul tappetino da ginnastica a quattro zampe, con cosce e braccia verticali e tibie parallele al pavimento. Avvolgete l’elastico intorno a tutte e due le gambe, appena sopra le ginocchia. Retroversione del bacino e schiena leggermente inarcata, come a formare una C. In laterale, portate una gamba verso l’altro, mentre l’altra rimane ferma. Eseguite l’esercizio per 8 volte. Ripetete lo stesso esercizio con l’altra gamba. Jumping Jack . Avvolgete l’elastico intorno alle caviglie. Inizialmente, mantenete uniti i piedi, con le dita rivolte in avanti. Iniziate a saltellare e, mentre lo fate, allargate leggermente i piedi tra di loro. Quando siete in alto, i piedi mantengono la distanza, quando atterrate i piedi si riuniscono. Ripetete l’esercizio per 8 volte.

. Avvolgete l’elastico intorno alle caviglie. Inizialmente, mantenete uniti i piedi, con le dita rivolte in avanti. Iniziate a saltellare e, mentre lo fate, allargate leggermente i piedi tra di loro. Quando siete in alto, i piedi mantengono la distanza, quando atterrate i piedi si riuniscono. Ripetete l’esercizio per 8 volte. Squat con elastico. Gli squat con l’elastico si eseguono nello stesso modo in cui si eseguono gli squat tradizionali. La differenza è che dovrete avvolgere l’elastico intorno alle cosce. Anche in questo caso, si consiglia di ripetere l’esercizio per 8 volte.

