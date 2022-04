Dieta Giapponese: il nuovo approccio verso l’alimentazione

La Dieta Giapponese ridisegna un approccio nuovo verso l’alimentazione, dando maggiore attenzione alla qualità degli alimenti, ma non alla quantità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente.

Dieta Giapponese

Sin da bambini, i giapponesi vengono educati ad una sana e corretta alimentazione poiché ciò che conta per loro non è la quantità, ma la qualità. E non è, infatti, un caso che il Giappone abbia uno dei tassi di obesità più basso a livello globale, le porzioni dei piatti sono piccole e ogni rivenditore ha l’obbligo di esporre l’etichetta sui valori nutrizionali degli alimenti.

La Dieta Giapponese è una delle diete più seguite in questo momento e, data la sua importanza e i benefici che con essa si possono raggiungere, è proprio il caso di provare a seguirla, dato che la primavera ci offre alimenti genuini su un piatto d’argento e l’estate sta per arrivare.

Dieta Giapponese: benefici

La Dieta Giapponese è povera di calorie ed altamente nutriente. Questi due elementi rendono il Giappone una delle nazioni più sane e longeve al mondo. Si tratta di un regime alimentare ben bilanciato, ricco di verdura, cibi in salamoia e fermentati, pesce e pesce crudo, povero di carne rossa e con porzioni moderate di riso.

La Dieta Giapponese migliora la digestione, mantiene il peso forma sotto controllo, allunga l’aspettativa di vita e, potenzialmente, protegge dalla comparsa di patologie croniche.

