La dieta di Megan Fox: ancora una bomba dopo tre figli!

Dal look velato di Megan Fox ai VMAs del 2021 alla sua campagna Skims con Kourtney Kardashian, è evidente che ha un fisico incredibile. Dopo tre figli, è ancora al top della forma.

Megan si concentra sul consumo di cibi che non solo sono nutrizionalmente sani, ma che la fanno sentire bene con se stessa e con il suo corpo. Sta lontana da tutto ciò che è elaborato o ad alto contenuto di carboidrati. “Mangia super sano”, ha detto il fidanzato di Megan, Machine Gun Kelly. “Tutto è senza glutine e biologico nel suo menu”.

Più precisamente, Megan segue una dieta a cinque step, stabilita dal suo personal trainer, Harley Pasternak. In genere, fa tre piccoli pasti al giorno e due spuntini più sostanziosi in mezzo, secondo indiscrezioni. Ogni pasto è incentrato sulla costruzione di una nutrizione che permetta a Megan di sentirsi piena di energia e sicura di sé per affrontare le sue giornate come attrice, modella e mamma.

Pronti a sapere cosa mangia Megan a colazione, pranzo e cena?

Colazione

Megan inizia la sua giornata con una colazione completa: albumi, mandorle e farina d’avena. “Con i miei clienti, ci concentriamo su proteine, fibre e grassi sani”, ha detto Pasternak a dei giornalisti. Le mandorle sono la noce più ricca di fibre, vitamina E e riboflavina. Precedenti indiscrezioni mostrano che gli albumi di un uovo grande hanno circa 4 grammi di proteine. Le mandorle hanno circa 6 grammi di proteine vegetali, quindi in totale, Megan ha abbastanza proteine nella sua colazione da tenerla piena per alcune ore.

Mentre Megan sta lontana da alcol e bevande energetiche, si concede un caffè al mattino. “La cosa peggiore che metto nel mio corpo è il caffè una volta al giorno!”, ha dichiarato recentemente.

Pranzo

Le insalate di pollo o salmone alla griglia sono tipicamente il piatto forte di Megan per il pranzo. Pasternak raccomanda che il pollo o il pesce siano grandi quanto una mano. Il controllo delle porzioni è fondamentale per tutti i piccoli pasti di Megan. Anche l’aceto di mele è stato segnalato come parte della dieta di Megan, soprattutto se si sta concentrando sulla perdita di peso. A volte Megan condisce l’insalata del suo pranzo con una vinaigrette di sidro di mele o un altro condimento leggero.

Cena

Se Megan non ha mangiato salmone a pranzo, lo mangerà a cena. “Megan Fox mi ha finalmente ascoltato…ora è una fan del salmone. Mangia salmone almeno una volta al giorno. Mangia un mucchio di sashimi di salmone con un’insalata di cetrioli e una zuppa di miso e qualche edamame”, ha detto Pasternak parlando di cosa mangiano le sue clienti celebri.

Il suo fidanzato Machine Gun Kelly ha solo confermato l’amore di Megan per il sushi e i cibi giapponesi: “Probabilmente sta ordinando sushi”, ha detto. “Il mio menu è tipo Shake Shack, cheeseburger”. Ma ha anche ammesso che vorrebbe iniziare a mangiare più sano come Megan; quindi, forse, Pasternak guadagnerà un altro seguace della dieta a cinque step nei prossimi mesi.

Spuntini

Gli spuntini casuali non sono proprio cosa da Megan, ma ha due spuntini pianificati al giorno: uno tra la colazione e il pranzo, e l’altro o tra il pranzo e la cena o dopo cena. I frullati sono uno degli spuntini preferiti di Megan, e lei ha alcune deliziose ricette per gentile concessione di Pastnerak. “Il preferito di Megan è il frullato rosso, che consiste in qualsiasi frutto di bosco di stagione, tè Chai, un misurino di proteine in polvere e un po’ di latte di mandorla”, ha detto Pasternak a un intervistatore nel 2021. Megan ama anche i frullati proteici durante il giorno e la frutta la sera. Poiché non mangia molti carboidrati, la frutta è una fonte sana per incorporare quel gruppo di alimenti nella sua dieta.

