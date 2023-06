Glutei sodi in estate: consigli e miglior integratore

I glutei sodi sono il risultato di un’alimentazione corretta ed un esercizio fisico mirato. Le due cose non si escludono a vicenda, ma si compensano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come realizzare il sogno di avere dei glutei sodi.

Glutei sodi in estate

Il sogno di avere dei glutei sodi ed alti accomuna moltissime donne. Con l’estate dietro l’angolo, tuttavia, la necessità di realizzare questo sogno è, persino, più impellente. Come ottenere questo risultato, dunque, con il minor sforzo e nel più breve tempo possibile?

Iniziamo con il dire che i glutei sodi non sono il risultato di un miracolo, ma di una sinergia costante tra alimentazione sana ed esercizio fisico mirato e regolare. Le due cose non si escludono a vicenda, ma si compensano, pertanto, a questo fine, non basta solo l’alimentazione e non basta solo l’esercizio fisico, ma servono le due cose contemporaneamente.

Glutei sodi in estate: esercizi e alimentazione

L’alimentazione è fondamentale per lo sviluppo di glutei sodi ed alti. Sebbene sia necessario seguire uno stile di vita equilibrato ed un’alimentazione corretta, allo scopo di avere glutei sodi, servono soprattutto le proteine. Secondo gli esperti, si dovrebbe assumere una quantità di proteine giornaliera che è pari al peso corporeo di una persona.

Le proteine sono costituite da otto aminoacidi essenziali e quattordici aminoacidi non essenziali. Sono questi aminoacidi che favoriscono lo sviluppo di glutei sodi e tonici. Consumare regolarmente le proteine senza allenarsi, oppure, allenarsi regolarmente senza consumare la giusta quantità di proteine non ci consente di avere glutei sodi e alti.

Nel caso specifico dell’esercizio fisico, invece, questo deve essere mirato. Gli squat e gli affondi, ad esempio, sono fondamentali per avere dei glutei sodi. Tuttavia, aggiungere anche i pesi ed, eventualmente, anche gli esercizi fisici mirati ad allenare gambe, cosce e polpacci possono fare la differenza e contribuire alla formazione di massa muscolare.

Glutei sodi in estate: miglior rimedio

Consumo regolare di proteine ed esercizio fisico mirato sono fondamentali per avere, quest’estate, dei glutei sodi e ben allenati. Applicare regolarmente una crema naturale allo scopo di ridisegnare e rimodellare i glutei, però, può fare la differenza, sia quando questo diventa un percorso molto complesso e sia quando si ha bisogno di un aiuto extra, per dei risultati più rapidi.

Prodotta in Italia, a partire da ingredienti naturali al 100%, Glutei Fit è la prima crema in grado di ricostruire, ridisegnare, rimodellare e rassodare i glutei attraverso l’azione sinergica dei suoi principi attivi, che sono:

l’ Elastina , che serve a rendere i tessuti più elastici e facilitare il rimodellamento;

Per chi volesse saperne di più

