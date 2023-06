Si sa, ogni donna, e non solo, è quasi ossessionata dalla propria pelle soprattutto quella del viso. Per tutte le donne, infatti, i brufoli e inestetismi sul volto sono un vero e proprio cruccio. Ma lo sapete che è possibile eliminare i brufoli in una notte? Ecco alcuni rimedi efficaci per riuscirci.

Come togliere i brufoli in una notte: rimedi efficaci e veloci

Come togliere i brufoli con rimedi naturali, anche in una notte sola? Magari in vista di un evento importante o di un appuntamento ecco che appare il fastidioso e irritante brufolo sul viso. In questo caso ci sono alcuni rimedi efficaci e anche veloci che riescono a far sparire i brufoli, anche se il consiglio è sempre quello di rivolgersi al dermatologo.

Ecco alcuni di questi rimedi efficaci e veloci contro i brufoli, punti neri e in generale sfoghi di acne.

Detersione e pulizia

Il primo passo è super importante: è necessario pulire la pelle per evitare qualsiasi rischio di infiammazione o irritazione, che peggiorerà solo la situazione. Quindi, prima di tutto lava il viso usando un detergente delicato e in seguito fai il bagno di vapore al viso – per aprire i pori e liberarli dalle impurità (anche un bagno caldo può andar bene).

Contrasta con il freddo

Dopo il calore, lo step successivo è il freddo che allevia l’infiammazione provocata dalle ghiandole sebacee riducendo il gonfiore. Tutto quello che devi fare è prendere un cubetto di ghiaccio e passarlo delicatamente sulla zona gonfia. Ripeti questo passaggio ogni ora per qualche minuto prima di andare a letto. In alternativa, puoi usare una bustina di tè precedentemente messa in frigo.

Disinfetta

Per disinfettare un brufolo, esistono rimedi naturali. Il limone è senza dubbio un ottimo alleato. Applica alcune gocce di limone su un batuffolo di cotone e picchietta leggermente la zona.

Idrata la pelle

L’idratazione è fondamentale, indipendentemente dal tipo di pelle che abbiamo. Sia mattina che sera è fondamentale idratare il tuo viso con una crema nutriente se hai la pelle secca e una crema più leggera senza olii se hai la pelle grassa.

Non dimenticate mai di bere molta acqua durante il giorno, fino a 2lt.