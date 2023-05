Dieta detox: come dimagrire per l’estate

La dieta detox si propone come obiettivo la depurazione e purificazione dell’organismo, attraverso una sana e corretta alimentazione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta detox

Depurare e purificare l’organismo è fondamentale per iniziare davvero a perdere peso, soprattutto se l’autunno e l’inverno sono ormai alle spalle. L’aumento di peso, infatti, non è una prerogativa della stagione estiva o primaverile. Al contrario, questo avviene gradualmente, in modo quasi subdolo, quando, a causa dei tanti festeggiamenti, ci ritroviamo a mangiare molto e come capita e non limitiamo i danni per la mancanza di attività fisica, a seguito di giornate fredde e faticose, che scoraggiano l’allenamento.

La dieta detox si propone come obiettivo la depurazione e purificazione dell’organismo attraverso una sana e corretta alimentazione, supportata da un regolare esercizio fisico e l’assunzione quotidiana di un integratore alimentare che, nei casi più difficili, può davvero fare la differenza.

Dieta detox: come seguirla

La primavera è la stagione più indicata per l’inizio di una dieta detox non solo perché in questa stagione le giornate sono più lunghe e più calde, spingendo così una persona ad allenarsi anche con maggiore regolarità, ma anche e soprattutto per la vasta gamma di alimenti di stagione, freschi e genuini, che sembrano essere coltivati e raccolti per servire proprio allo scopo.

La dieta detox è molto flessibile, ma come la maggior parte delle diete, impone di mangiare con regolarità, senza mai saltare il pranzo e la cena, la colazione e le pause. La colazione è il primo pasto della giornata e, anche se non è il più importante, da questo si traggono le energie per affrontare la giornata. Le pause sono altrettanto importanti, perché danno la giusta carica tra un impegno e l’altro.

Per depurarsi e disintossicarsi con la dieta detox, ovviamente, gli alimenti non vanno scelti a caso. E’ fondamentale puntare l’attenzione su quelli che depurano e purificano, perché solo in questo modo si può parlare di perdita di peso e vedere i risultati in modo tangibile.

La frutta e la verdura sono gli alimenti must della dieta detox. Non solo aiutano a depurare, purificare e disintossicare l’organismo ma, se preparati nel modo giusto, facilitano la perdita di peso. Questi sono alimenti altamente drenanti, efficaci nel ripulire l’organismo, mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo e, dato che il caldo arriverà a breve, anche a combattere il caldo e i suoi effetti deleteri. Inoltre, frutta e verdura sono ricchi di vitamine e sali minerali che non possono che essere benefici per tutto l’organismo.

Come per tutte le diete, ricordate di bere sempre molta acqua. Anche l’acqua depura, purifica e disintossica l’organismo e, durante le ondate di caldo, mantiene alta l’idratazione dell’organismo.

Fate il pieno di fibre e proteine, ma attenzione a non mescolare tra di loro, all’interno dello stesso pasto, proteine di fonti diverse. Limitate l’assunzione di carboidrati semplici, per i quali, in ogni caso, si consiglia la versione integrare, preferite i carboidrati complessi, consumate regolarmente pollame e pesce, carne rossa solo una volta alla settimana, moderate il consumo dei latticini e rinunciate al cosiddetto “cibo spazzatura”.

