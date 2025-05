Ia e diagnosi precoce, congresso a Milano Marittima sulle sfide della dermatologia

(Adnkronos) – Due giorni di relazioni per affrontare i diversi temi della dermatologia, dal melanoma alle patologie infiammatorie, i nuovi approcci di medicina rigenerativa e di longevità, tutti volti con uno sguardo al domani per analizzare come le sfide e le innovazioni che si affacciano nel campo scientifico potranno migliorare la dermatologia del futuro. Saranno i focus al centro del congresso 'La dermatologia del domani: sfide e innovazioni', in programma oggi e domani, oggi e domani, a Milano Marittima. Responsabile scientifico Francesca Farnetani, professore associato di Dermatologia all'università di Modena e Reggio Emilia. "La nostra specializzazione ha subito profondi cambiamenti, al congresso – spiega all'Adnkronos Salute – parleremo delle nuove sfide e dell'impatto dell'innovazione. I focus saranno sul melanoma, ma si parlerà anche di alopecia e acne, di medicina estetica e di come integrare le cure tradizionali con i nuovi approcci che vedono coinvolte sempre di più le staminali. Parleremo inoltre di intelligenza artificiale e di come può aiutare i giovani dermatologi che potranno avere un supporto migliore nella loro attività clinica". Tra le tematiche più rilevanti ci sarà l'ambito dell'oncologia dermatologica, con il melanoma che rappresenta un campo in continua evoluzione. "Grazie al progressivo miglioramento nell'uso della dermatoscopia e di altre metodiche diagnostiche non invasive", Farnetani evidenzia un "progressivo miglioramento della diagnosi precoce di melanoma, con una sopravvivenza stimata a 5 anni dell'87% in Italia, e contemporaneamente un'accuratezza diagnostica che porta a una riduzione delle escissioni non necessarie. In questo ambito la sfida attuale e del domani riguarda l'integrazione nel processo diagnostico con l'intelligenza artificiale, le reti neurali e la teledermatologia che potranno, integrate con il sistema diagnostico, portare i dermatologi a diagnosi di melanoma sempre più accurate sempre e sempre più precise, ricordando che dietro il processo diagnostico c'è sempre il medico". Il congresso vede il patrocinio del Comune di Cervia, della Regione Emilia Romagna e di UniMoRe. —[email protected] (Web Info)