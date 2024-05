Il 5 maggio Giornata igiene mani, Oms ‘salva milioni di vite all’anno’

(Adnkronos) – "Salva delle vite: cura l'igiene delle mani". E' l'appello dell'Organizzazione mondiale della sanità, in vista del World Hand Hygiene Day che si celebra ogni anno il 5 maggio. "Le infezioni associate all'assistenza sanitaria sono tra gli eventi avversi più frequenti che si verificano nel contesto dell'erogazione dei servizi. Se eseguita al momento giusto in ambito sanitario, l'igiene delle mani salva milioni di vite ogni anno", sottolinea l'Oms. Un gesto semplice, veloce e a basso costo che fa bene alla salute e all'economia: una ricerca dell'Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, citata dall'Oms, indica che nei 34 Paesi dell'Ocse e dell'Unione europea/Spazio economico europeo "investire 1 dollaro Usa per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture sanitarie produce un ritorno di circa 24,6 dollari, in termini sia di spesa sanitaria sia di aumento della produttività". "Perché condividere le conoscenze sull'importanza dell'igiene delle mani è ancora così importante? Perché aiuta a ridurre la diffusione di patogeni pericolosi nel contesto dell'assistenza sanitaria", è lo slogan della Giornata mondiale dell'igiene delle mani 2024. Tema di quest'anno: "Promuovere la conoscenza tra gli operatori sanitari e lo sviluppo delle loro capacità, attraverso una formazione professionale, innovativa e di impatto, sulla prevenzione e il controllo delle infezioni, inclusa l'igiene delle mani". Obiettivi rilanciati in Italia dall'Istituto superiore di sanità. "Gli ospedali e le strutture sanitarie di tutto il mondo sono invitati a prendere parte a un'iniziativa globale per continuare a sensibilizzare sull'igiene delle mani, per spostare l'azione sul punto di cura e per ridurre le infezioni associate all'assistenza sanitaria", evidenzia l'Iss che sul proprio sito mette a disposizione di operatori e popolazione generale un banner e un poster sulla giornata tradotti in italiano, e riporta alcune iniziative organizzate sul territorio nazionale per celebrare il World Hand Hygiene Day. —[email protected] (Web Info)