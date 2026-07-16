Infezioni estive: consigli per preservare la salute intima

L’estate è sinonimo di vacanze, mare e relax, ma può anche rappresentare un periodo a rischio per la salute intima. Le alte temperature, l’umidità e le abitudini quotidiane possono favorire infezioni e irritazioni, compromettendo il benessere personale. Per evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale adottare alcune precauzioni e conoscere i fattori di rischio.

Le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) sono in costante aumento, rappresentando un serio problema di sanità pubblica. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni giorno circa un milione di persone nel mondo contrae un’infezione sessualmente trasmissibile. Questo fenomeno richiede una maggiore attenzione, soprattutto durante i mesi estivi, quando gli incontri occasionali aumentano.

Il ruolo del microbiota vaginale

Il microbiota vaginale è un ecosistema complesso di microrganismi che proteggono la mucosa e mantengono l’equilibrio locale. Quando questo sistema si altera, si rompe lo scudo difensivo naturale rendendo la zona intima più vulnerabile a irritazioni, bruciori e infezioni. Le alte temperature e l’umidità estiva possono disturbare questo equilibrio, favorendo la proliferazione di batteri e funghi.

Abitudini da evitare

Per preservare la salute intima durante l’estate, è importante evitare alcune abitudini comuni ma dannose. Ad esempio, restare con il costume bagnato per lunghi periodi può favorire irritazioni e alterazioni dell’equilibrio nella zona genitale. Anche sedersi direttamente su superfici umide, come lettini o sdraio, senza utilizzare un telo personale può essere rischioso. Inoltre, indossare biancheria sintetica o abiti troppo aderenti riduce l’aerazione locale, creando un effetto serra che predispone a irritazioni e squilibri della flora vaginale.

Per godersi l’estate in serenità, è fondamentale seguire alcuni consigli pratici. Dopo il bagno, è consigliabile cambiare immediatamente il costume bagnato e utilizzare un telo personale per sedersi su superfici umide. Inoltre, è importante evitare di applicare creme solari o oli profumati vicino alla zona intima, poiché possono alterare l’integrità della barriera cutanea e favorire irritazioni.

Le salviette intime possono essere pratiche, ma è importante scegliere prodotti senza profumazioni o sostanze antibatteriche che possono irritare la mucosa vulvare. Anche la depilazione vulvare frequente può causare microlesioni, riducendo la funzione protettiva della pelle e facilitando l’insorgenza di irritazioni locali.

Un ruolo cruciale è giocato anche dall’alimentazione. Durante l’estate, è importante evitare eccessi di zuccheri e mantenere un’adeguata idratazione. Una dieta equilibrata contribuisce a mantenere l’equilibrio del microbiota vaginale e a prevenire infezioni.

Seguendo questi consigli, è possibile godersi la stagione al meglio, senza preoccupazioni per la propria salute.