Nuove regole per educazione sessuo-affettiva: divieti alle elementari e ok dei genitori alle medie

La normativa che riorganizza l’approccio all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane è ora operativa: la Legge 9 giugno 2026, n. 104 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno, entrerà in vigore il 7 luglio. Il provvedimento stabilisce regole distinte a seconda dell’età degli studenti e introduce l’obbligo di acquisire un consenso informato prima di avviare progetti e attività che trattino temi legati alla sessualità e all’affettività.

Entrata in vigore e principali previsioni del testo

La norma, approvata in via definitiva dal Parlamento dopo il passaggio alla Camera a dicembre 2026 e la votazione finale al Senato il 4 giugno 2026, prevede un divieto esplicito di svolgere attività su sessualità e affettività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Per le scuole secondarie di primo grado (medie) e per quelle di secondo grado (superiori), le attività possono essere previste soltanto previo rilascio di un consenso informato da parte dei genitori o dei tutori legali degli studenti minorenni, o dallo studente se maggiorenne.

La legge stabilisce inoltre obblighi procedurali precisi: le istituzioni scolastiche devono fornire un’

informativa preventiva almeno sette giorni prima dell’inizio del percorso, contenente finalità, obiettivi, contenuti, modalità di svolgimento e materiali utilizzati. Genitori e studenti maggiorenni hanno il diritto di visionare i materiali didattici prima di esprimere il consenso. In caso di mancata adesione, la scuola è tenuta a prevedere attività alternative che garantiscano il diritto allo studio senza creare discriminazioni.

Coinvolgimento di esperti esterni e ruoli collegiali

Un altro aspetto concreto riguarda l’accesso di professionisti esterni: la partecipazione di esperti, associazioni o altri soggetti esterni ai percorsi didattici potrà avvenire solo dopo deliberazione del collegio dei docenti e approvazione del consiglio di istituto. In questo modo la legge punta a rendere la scelta su contenuti e operatori un atto collegiale della comunità scolastica.

Impatto pratico nelle classi e punti critici emersi

Sul piano operativo, l’obbligo di consenso scritto può generare disparità di accesso: se in una classe alcuni studenti partecipano ai moduli e altri no, si crea una differenza nell’acquisizione di informazioni essenziali su salute sessuale, prevenzione e relazioni rispettose. Esperti e professionisti sanitari hanno sottolineato come la prevenzione funzioni solo se raggiunge trasversalmente l’intera popolazione scolastica, mentre l’esclusione dipendente dal contesto familiare rischia di ampliare le disuguaglianze.

Il testo dispone inoltre che le scuole indichino chiaramente tempistiche e contenuti, ma resta aperta la questione pratica dell’applicazione: la raccolta dei consensi, la gestione delle attività alternative e il monitoraggio del rispetto del principio di non discriminazione richiederanno prassi amministrative chiare a livello locale.

Pareri di figure professionali e timori pubblici

Professionisti del settore sanitario e dell’educazione hanno espresso preoccupazione per la possibilità che, in assenza di percorsi comuni in classe, molti giovani si rivolgano a fonti non verificate come internet per cercare informazioni su pubertà, contraccezione, dimensioni corporee e infezioni sessualmente trasmissibili. È stato richiamato in particolare il rischio che la pornografia e i contenuti di bassa qualità informativa diventino punti di riferimento, aumentando ansia e disinformazione tra gli adolescenti.

Alcuni operatori hanno anche osservato come l’educazione al consenso e al rispetto dei confini personali sia efficace se introdotta gradualmente e con linguaggi adeguati all’età: per i più piccoli ciò significa lavorare su empatia, riconoscimento delle emozioni e tutela dei confini fisici, competenze che fungono da base per la comprensione di temi più complessi in età adolescenziale.

La legge 104/2026 ha acceso un dibattito culturale e politico ampio: da una parte chi vede nella norma una tutela della libertà educativa delle famiglie, dall’altra chi teme un indebolimento del ruolo della scuola nella prevenzione e nella promozione della salute pubblica. Con l’entrata in vigore prevista per il 7 luglio, sarà compito degli istituti adattare regolamenti e prassi, e delle autorità locali supportare le scuole nel tradurre le nuove regole in procedure operative chiare e rispettose dei diritti degli studenti.