Caldo estremo e salute: quali patologie peggiorano con le ondate di calore

L’estate porta con sé non solo giornate di sole e vacanze, ma anche un aumento delle temperature che può avere effetti negativi sulla salute. Le ondate di calore, sempre più frequenti e intense, rappresentano una minaccia per chi soffre di determinate patologie. In questo articolo esploreremo come il caldo possa aggravare sei malattie specifiche e quali precauzioni adottare per proteggersi.

Le alte temperature possono influenzare il nostro corpo in modi diversi, a seconda delle condizioni di salute preesistenti. È fondamentale essere consapevoli di questi rischi per poter prendere le misure necessarie e prevenire complicazioni.

Emicranie: il caldo come fattore scatenante

Le emicranie colpiscono circa il 15% della popolazione adulta e possono essere aggravate dal caldo. Gli attacchi di emicrania sono caratterizzati da dolori pulsanti e possono essere accompagnati da sintomi come irritabilitàsensibilità alla luce e ai suoninausea e confusione. Studi recenti hanno dimostrato che il calore può aumentare il rischio di attacchi di emicrania.

Le ondate di calore aumentano i livelli di infiammazione nel corpo, prolungando gli attacchi di emicrania. Inoltre, il calore estremo stimola il rilascio di neuropeptidi come il CGRP e altera la pressione barometrica, agendo come un interruttore biologico per il dolore cerebrale. La disidratazione, un altro effetto del caldo, è un fattore di rischio aggiuntivo per le emicranie.

Malattie cardiovascolari: il cuore sotto stress

Le Malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali preoccupazioni durante le ondate di calore. Quando le temperature superano quelle del nostro corpo, il cuore deve lavorare di più per mantenere la temperatura corporea attraverso la sudorazione e la vasodilatazione. Questo sforzo aggiuntivo può portare ad attacchi cardiaci in chi già soffre di problemi al cuore.

Le linee guida cardiologiche del 2026 raccomandano ai pazienti con insufficienza cardiaca o coronaropatia di rimodulare i dosaggi dei farmaci diuretici e ipotensivi durante i mesi estivi, sotto stretto controllo medico. Uno studio pubblicato sulla rivista Circulation ha confermato che nei prossimi anni i decessi per malattie cardiovascolari aumenteranno a causa del surriscaldamento del clima.

Ictus: un rischio aumentato con il caldo

Le temperature molto alte rappresentano un fattore di rischio importante per l’ictus, soprattutto nella popolazione più anziana. Chi soffre di pressione alta deve prestare particolare attenzione durante le ondate di calore. La disidratazione severa rende il sangue più denso e viscoso, aumentando la tendenza alla formazione di coaguli che possono ostruire le arterie cerebrali.

È fondamentale mantenersi idratati e monitorare la propria salute durante i periodi di caldo intenso per prevenire complicazioni legate all’ictus.

Colpo di calore: riconoscere i sintomi

Il colpo di calore è una condizione tipica delle stagioni calde e umide. I sintomi includono confusionecambiamento di umoredifficoltà nel parlare e l’assenza di sudorazione associata a una pelle calda e secca. È importante agire immediatamente se si manifestano questi sintomi.

Al primo segno di mal di testa, confusione o nausea, è necessario mettersi al riparo in una zona fresca e idratarsi adeguatamente. Evitare caffeina e alcol, poiché aumentano il rischio di disidratazione e alterano i centri di termoregolazione ipotalamici.

Problemi ai reni: il caldo come aggravante

Le alte temperature possono peggiorare significativamente i problemi ai reni. I reni aiutano il corpo a regolare i fluidi, e quando le temperature sono molto elevate, sudiamo copiosamente, mettendo a dura prova questi organi. La disidratazione, causata dalle alte temperature, può esporre il paziente al rischio di insufficienza renale acuta o alla formazione di calcoli renali.

Una ricerca del 2026 ha confermato un forte legame tra il numero degli ingressi al pronto soccorso per problemi renali e le temperature molto elevate. È fondamentale mantenersi idratati e monitorare la propria salute durante i periodi di caldo intenso.

Alta o bassa pressione sanguigna: gli effetti del caldo

Il forte caldo può causare picchi nella pressione sanguigna, portando sia ad alta che a bassa pressione. Quando si suda copiosamente, l’organismo perde liquidi, abbassando il volume del sangue e causando una caduta della pressione. Confusione e vertigini sono sintomi associati con l’abbassamento della pressione sanguigna.

Dall’altro lato, in alcuni casi la pressione può aumentare. Il corpo ha bisogno di lavorare più intensamente per permettere al sangue di circolare e raffreddare le temperature interne, alzando la pressione. Questo stress emodinamico attiva il sistema nervoso simpatico, liberando ormoni come il cortisolo e l’adrenalina che provocano vasocostrizione improvvisa e pericolosi picchi ipertensivi notturni, specialmente quando l’afa impedisce al corpo di raffreddarsi durante il sonno.

È importante monitorare la propria pressione sanguigna durante i periodi di caldo intenso e adottare le misure necessarie per mantenere il proprio benessere.