Il ruolo cruciale degli stranieri nel mercato del lavoro italiano

Nel 2026, la presenza degli stranieri in Italia continua a crescere, influenzando profondamente il mercato del lavoro e la struttura demografica del Paese. Con oltre 5,6 milioni di residenti stranieri, pari al 9,4% della popolazione totale, il contributo di questa componente è diventato essenziale per l’economia italiana.

La distribuzione geografica degli stranieri mostra una concentrazione significativa nel Nord del Paese, dove risiede il 58,1% della popolazione straniera. Tuttavia, è nel Mezzogiorno che si registra la crescita più rapida, con un aumento del 39,9% dal 2014. Le comunità più numerose sono quelle rumena, albanese e marocchina, mentre le crescite più marcate riguardano tunisini, bangladesi e peruviani.

La condizione occupazionale degli stranieri

Nel 2026, il numero di occupati in Italia ha superato i 24 milioni, con oltre 2,5 milioni di stranieri, pari al 10,7% del totale. La crescita degli occupati stranieri è stata trainante, con un aumento del 3,6% per i non comunitari, dell’1,2% per i comunitari e dello 0,5% per gli italiani.

Il tasso di occupazione per gli italiani è del 62,5%, mentre per i non comunitari si attesta al 61,6%, con differenze di genere molto pronunciate. Il 76,0% degli uomini non comunitari è occupato, contro il 45,7% delle donne, con un divario di oltre 30 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione resta più alto tra gli stranieri, con il 9,6% per i non UE e il 7,8% per i comunitari, rispetto al 5,8% degli italiani.

Settori con maggiore incidenza di occupati stranieri

I settori con la più alta incidenza di occupati stranieri sono i servizi collettivi e personali (29,8%), l’agricoltura (21,5%), alberghi e ristoranti (19,2%) e le costruzioni (17,9%). Questi dati evidenziano la concentrazione degli stranieri in settori chiave per l’economia italiana.

Le dinamiche di assunzioni e cessazioni

Nel 2026, si sono registrate 2.750.125 attivazioni di rapporti di lavoro che hanno interessato cittadini stranieri, con un aumento del 2,5% rispetto al 2026. Circa l’80% delle attivazioni ha riguardato lavoratori non UE, mentre il restante 20% ha interessato lavoratori comunitari.

Il comparto con la più alta concentrazione di attivazioni di stranieri è l’agricoltura (45,5%), seguito dalle costruzioni (38,2%), dall’industria (25,9%), dal commercio (16,4%) e da altre attività nei servizi (15,2%). Le cittadinanze con gli incrementi tendenziali maggiori sono Bangladesh (+20,3%), Egitto (+14,9%), Perù (+14,5%), India (+12,4%) e Tunisia (+12,3%).

I fabbisogni di lavoratori stranieri delle imprese italiane

Per il 2026, le imprese italiane hanno programmato oltre 1.359.000 entrate destinate a lavoratori stranieri, un massimo storico, su un complesso di oltre 5,8 milioni di entrate totali. L’incidenza degli stranieri sul totale delle entrate programmate segna un record, salendo al 23,4%. Il 90% di queste entrate riguarda persone già residenti in Italia, mentre solo 143 mila si ipotizza verranno reclutate all’estero.

Dal punto di vista settoriale, il fabbisogno più consistente emerge nei servizi (762 mila entrate, 56,1% del totale), seguiti dall’industria (412 mila, 30,3%) e dal settore primario, dove la quota di stranieri sul totale delle entrate raggiunge il valore più alto (quasi il 43%).

Le sfide demografiche e il futuro del mercato del lavoro

La demografia italiana sta affrontando sfide significative, con un calo strutturale della natalità e un invecchiamento della popolazione. Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi, ha evidenziato i rischi di un declino della natalità irreversibile, con un crollo delle nascite che potrebbe portare a una riduzione della popolazione giovane.

In questo contesto, l’integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro diventa ancora più cruciale. Le imprese italiane stanno riscontrando difficoltà di reperimento del personale, con oltre il 50% delle ricerche che incontrano ostacoli. La presenza degli stranieri, quindi, non solo contribuisce a sostenere l’economia, ma è anche essenziale per affrontare le sfide demografiche del Paese.