Innovazioni nelle politiche sociosanitarie per gli anziani in Fvg

Negli ultimi anni, il Friuli Venezia Giulia ha intrapreso un percorso significativo nell’ambito delle politiche sociosanitarie, con un focus particolare sulla popolazione anziana. Ma che cosa significa davvero questo per le persone che vivono nella regione? L’aumento delle risorse destinate a questa fascia della popolazione non è solo un dato numerico, ma segna un cambiamento di paradigma nel modo in cui il sistema sanitario regionale affronta le esigenze di un gruppo demografico in crescita. Tuttavia, accanto a questi investimenti, emergono criticità strutturali che richiedono un approccio più integrato e innovativo. Come possiamo affrontare queste sfide?

Investimenti e risorse: un quadro in evoluzione

Dal 2018, il Friuli Venezia Giulia ha visto un incremento significativo delle risorse destinate al Fondo per le politiche attive per gli anziani (Fap), con un aumento del 30%. Questa crescita è accompagnata da un contributo del 30,5% per l’abbattimento delle rette delle residenze per anziani, un’iniziativa che risponde a una domanda crescente di servizi di assistenza. Ma non è solo una questione di numeri: si tratta di un cambiamento che può davvero migliorare la vita delle persone. Inoltre, le politiche nazionali, come le misure per i caregiver e per l’invecchiamento attivo, si intrecciano con gli sforzi regionali, creando un contesto favorevole per lo sviluppo di servizi più efficaci.

Tuttavia, come ha sottolineato l’assessore Riccardo Riccardi, non si tratta solo di aumentare i finanziamenti, ma di affrontare le criticità di sistema. La discussione con i sindacati ha evidenziato la necessità di un confronto aperto e costruttivo, fondamentale per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e mirato. La vera sfida consiste nel riequilibrare la risposta sanitaria tra acuzie e cronicità, ponendo un forte accento sulla sanità territoriale. Come possiamo ottimizzare questo equilibrio per garantire una migliore assistenza?

Le sfide del sistema sociosanitario

Il sistema sociosanitario del Friuli Venezia Giulia affronta diverse sfide, tra cui l’alto tasso di inappropriatezza diagnostica. Questa problematica non solo compromette la qualità dell’assistenza, ma genera anche costi elevati per il sistema. È fondamentale ridurre i ricoveri impropri e prolungati, spesso causati da insufficienze nella rete riabilitativa e post-ospedaliera. Come ha affermato l’assessore Riccardi, è necessario riformare il rapporto tra sanità pubblica e medicina generale, un passo cruciale per migliorare l’efficacia dei servizi offerti. Cosa può essere fatto per garantire che ogni paziente riceva la giusta attenzione?

Un’altra area di intervento riguarda la creazione di case di comunità, che rappresentano un’opportunità per gestire meglio i ricorsi impropri ai Pronto soccorso. L’implementazione di una cooperazione tra il Terzo settore e i comuni è vista come un collante per un’alleanza pubblico-privato, mirata a garantire servizi di qualità senza guardare esclusivamente al profitto. In che modo queste collaborazioni possono migliorare l’assistenza per gli anziani?

Risultati e prospettive future

Tra i risultati raggiunti, spicca il conseguimento anticipato degli obiettivi di assistenza domiciliare integrata per la popolazione ultra65enne, con un target del 10% già raggiunto. Questo è un segnale positivo: l’investimento nel telesoccorso gratuito, previsto per il 2025 con un budget di 2 milioni, rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza e assistenza per gli anziani. Ma quali saranno i prossimi passi?

Riccardi ha espresso la sua disponibilità a un dialogo costante con le organizzazioni sindacali, sottolineando l’importanza di una collaborazione leale. Questo approccio è fondamentale per affrontare le sfide demografiche, come la riduzione della natalità, che richiede una riorganizzazione dell’attenzione verso la non autosufficienza. Il bisogno di riformare il sistema sociosanitario è chiaro e imperativo: le politiche attuali devono adattarsi a queste nuove necessità. Come possiamo, insieme, lavorare per un futuro migliore?