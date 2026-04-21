Easy Meeting Senior a Imola: un ritiro spirituale per giovani maggiori di 18 anni

La Comunità Papa Giovanni XXIII promuove un incontro residenziale a Imola programmato Dal 9 all’11 ottobre 2026, pensato per giovani maggiori di 18 anni che desiderano fermarsi per ascoltare la propria voce interiore. Questo appuntamento, denominato Easy Meeting Senior, assume la forma di un vero e proprio ritiro di meditazione dove la dimensione personale e quella comunitaria si intrecciano per favorire il discernimento. L’evento è guidato da don Federico Pedrana, che proporrà meditazioni e percorsi di riflessione strutturati per accompagnare i partecipanti verso una maggiore chiarezza sulle scelte di vita.

Il programma è stato pensato per offrire spazi alternati di silenzio, ascolto e dialogo, con momenti dedicati alla condivisione fra i presenti. Il format privilegia la semplicità e l’accoglienza: si tratta di un’occasione per rallentare, rimettere a fuoco priorità e desideri e mettersi in ascolto di quella che spesso viene definita la propria vocazione. La partecipazione prevede esercizi guidati, tempi di raccoglimento personale e momenti comunitari per sostenere il percorso di ognuno.

Obiettivi e formato dell’incontro

L’obiettivo principale dell’Easy Meeting Senior è facilitare un processo di introspezione che porti i giovani a riconoscere i segni interiori e le tracce di senso presenti nella propria vita. Attraverso una combinazione di meditazioni guidate e occasioni di confronto, i partecipanti possono esplorare temi legati alla chiamata personale, al servizio e alla responsabilità sociale. Il ritiro vuole essere un’opportunità concreta per coltivare consapevolezza e orientamento, offrendo strumenti pratici e riflessioni condivise in un ambiente protetto e rispettoso.

Meditazioni e momenti di condivisione

Le meditazioni condotte da don Federico Pedrana fungeranno da filo conduttore per tutto il fine settimana: ogni sessione mira a stimolare l’attenzione verso la propria storia personale e i desideri profondi. Accanto alle pratiche interiori, sono previsti incontri di gruppo in cui i partecipanti potranno confrontarsi e sostenersi reciprocamente, sperimentando la forza della comunità. Questo equilibrio tra silenzio e parola è pensato per creare un clima di fiducia in cui emergono intuizioni utili per le scelte future.

A chi è rivolto e modalità di partecipazione

L’iniziativa è rivolta a giovani over 18 interessati a un tempo di riflessione intenso e condiviso, senza obblighi di appartenenza religiosa specifica. La struttura del ritiro accoglie differenti sensibilità, offrendo un percorso accessibile a chiunque desideri dedicare uno spazio alla propria crescita interiore. Per informazioni pratiche e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale della Comunità Papa Giovanni XXIII, dove saranno pubblicati dettagli su orari, costi e modalità logistiche per partecipare all’evento.

Come prepararsi all’esperienza

Per trarre il massimo beneficio dall’Easy Meeting Senior è utile arrivare con un atteggiamento di apertura e disponibilità al confronto. Non sono richieste competenze specifiche: ciò che conta è la volontà di ascoltare e di mettersi in gioco. Si suggerisce di portare con sé materiale per annotazioni e di prevedere tempi di riposo per integrare le riflessioni. L’organizzazione provvede a creare spazi adeguati per il silenzio, la preghiera personale o la meditazione, con attenzione all’accoglienza e al benessere di ciascuno.

Spirito dell’incontro e citazione guida

Il ritiro riprende lo spirito di accoglienza e donazione che caratterizza la Comunità, mettendo al centro l’idea che ogni persona possieda un dono da offrire. A rappresentare questa prospettiva è la frase di Don Oreste Benzi che accompagna l’iniziativa: «Sentitevi sempre un dono senza fine!». Questo invito sintetizza l’intento dell’Easy Meeting Senior: aiutare i partecipanti a riscoprire la propria unicità e a riflettere su come trasformarla in un contributo concreto alla società.

Informazioni pratiche e contatti

Per conoscere il programma dettagliato, le quote di partecipazione e le modalità di iscrizione è necessario consultare il sito ufficiale della Comunità Papa Giovanni XXIII, dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti utili. L’organizzazione invita i giovani interessati a registrarsi per tempo, in modo da garantire l’accoglienza e la disponibilità dei posti. L’Easy Meeting Senior si presenta come un’opportunità per chi desidera vivere un tempo di riflessione autentica, sostenuta da una guida esperta e da una comunità attenta.