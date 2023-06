La beauty routine di Elle Fanning: i segreti di bellezza dell’attrice

Elle Fanning, per chi non la conoscesse, è un’attrice statunitense nata in Georgia. La 25enne è divenuta famosa in America per aver interpretato il ruolo di Phoebe in Wonderland, Maleficent e l’ultimo L’inganno e Maleficent – Signora del male. Ecco svelati i suoi segreti di bellezza.

La beauty routine dell’attrice Elle Fanning

L’attrice americana Elle Fanning, ora nuovo volto di Paco Rabanne’s Fame, segue una beauty routine perfetta per la sua pelle chiara e sensibile. Biondissima, carnagione di porcellana e occhi chiari, un volto unico eppure la stessa attrice ha rivelato di non esser stata presa in un ruolo a 16 anni perché “non era troppo sexy”.

Divenuta testimonial della nuova fragranza di Paco Rabanne, Elle ha rivelato: “Paco era un marchio così iconico. Sono in giro da così tanto tempo ed erano così innovativi. Negli anni ’60, erano in qualche modo rivoluzionari con il loro vestito iconico. Ora, sono ancora altrettanto innovativi e spingono i confini , proprio come facevano negli anni ’60”.

E, ha aggiunto l’attrice: “Quando indosso i loro vestiti e la loro fragranza, mi sento come se ci fosse un’armatura che ho questa è vera fiducia in me stesso perché penso che devi essere veramente sicuro di te stesso indossarlo perché è così unico ed è tutto incentrato sull’individuo”.

Ma quali sono i segreti di bellezza di Elle Fanning? Tra questi compare uno copiato dalla popstar Justin Bieber. “Adoro… Justin Bieber le consuma , ma le Star Face, i cerotti per i brufoli, sono fantastici. Sono rivoluzionari, li adoro. Ma li amo così tanto. Funzionano davvero”, ha confessato.

Dietro la sua bellezza sul set, c’è la “sua” donna di fiducia da anni.

“Ho una donna fantastica, Erin Ayanian , che lavora con me. Mi trucca sempre per i red carpet e anche per i film. Non mi pettino le sopracciglia, non faccio niente alle mie sopracciglia. Questo è decisamente un consiglio. Ho delle ciglia davvero ostinate… Metterò delle ciglia finte, ma ora ci piace il look senza ciglia. Vorrei che le mie ciglia si arricciassero, ma non lo fanno. Sono semplicemente piatte”, ha detto Elle.

Sempre in merito al suo make-up, la Fanning ha detto che per molti anni si è fatta “dipingere” le finte lentiggini, sotto consiglio di Erin, prima che nascessero in commercio le penne per lentiggini.

Elle Fanning: segreti di bellezza dell’attrice americana

Nella beauty routine quotidiana di Elle Fanning cosa non può mancare? Certamente, per una carnagione chiara come la sua, la protezione solare prima di ogni cosa nella skincare.

“Il mio must-have di bellezza per l’estate è la protezione solare perché sono la persona più pallida che esista”, ha raccontato Elle.

Inoltre, l’attrice è una fan degli anni Sessanta sia nel make up che nello stile di abiti:

“Gli anni ’50-’60 sono la mia epoca di bellezza preferita per quanto riguarda il trucco. Penso che sia affascinante e sexy per una donna”, dice Elle.

La star è una fan dell’occhio di gatto, originario dell’antico Egitto e reso popolare negli Stati Uniti negli anni ’50.