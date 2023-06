Caldo in casa: come combatterlo con alimentazione e miglior condizionatore

Con l’estate che è ormai vicina si va incontro a una serie di disagi come il caldo eccessivo e asfissiante. Per coloro che hanno difficoltà a tollerare le alte temperature, sono diversi i rimedi e le soluzioni adatte per riuscire a dare un po’ di refrigerio alla casa. Scopriamo come poter fare e vivere con meno umidità nella propria abitazione.

Caldo in casa

Sebbene le previsioni meteo siano ancora incerte riguardo il caldo e le alte temperature che dovrebbero arrivare, diventa importante capire come riuscire a contrastarlo con metodi naturali. In casa, anche a causa dell’umidità, riuscire a sopportare le temperature elevate può essere alquanto difficile, ma con i giusti metodi si ha un po’ di sollievo.

Per evitare di avere troppo calore, nella propria casa è possibile installare delle tapparelle o degli scuri da applicare alle finestre. In questo modo si riesce a schermare i raggi del sole e avere una casa un po’ più fresca e arieggiata. Le tapparelle vanno chiuse sin dal mattino per evitare che il sole penetri all’interno.

Prima di uscire è bene chiudere le finestre di casa da aprire poi soltanto la sera in modo da arieggiare gli ambienti, ma anche riuscire a creare un giro d0aria spalancando le porte e le finestre. Si consiglia di spegnere gli apparecchi elettrici che non si usano dal momento che contribuiscono a diffondere calore che si propaga nell’ambiente.

Per esempio, è possibile far asciugare il bucato all’esterno, magari sul balcone o sullo stendino invece dell’uso dell’asciugatrice. Si consiglia, anche per combattere l’umidità che solitamente si associa alle alte temperature, di deumidificare l’ambiente con un condizionatore come Artic Cube, il migliore del settore.

Caldo in casa: alimenti adatti

Il caldo che si avverte in casa si combatte anche con alcuni consigli e regole da adottare a tavola. Quando le temperature cominciano ad opprimere, optare per qualcosa di fresco e sano è sicuramente la cosa migliore per rinfrescarsi. Consumare almeno due litri di acqua naturale è un’ottima soluzione anche perché aiuta a reintegrare i sali minerali.

Il consumo di alimenti come verdura e frutta quali anguria, meloni, ma anche insalata e pomodori sono rimedi anti caldo e ricchi di acqua. Una buona insalata da consumare a pranzo o cena è sicuramente un buon metodo, oltre a essere molto fresca e gustosa. Fondamentale poi rispettare gli orari dei pasti.

Come rimedio al caldo in casa è possibile consumare anche diversi cibi freschi che siano di aiuto. La cosa importante è evitare alimenti che siano troppo grassi ed elaborati. Per esempio, il consumo di fritti sarebbe meglio evitarlo anche perché significherebbe aggiungere e accendere il forno contribuendo a diffondere maggiore calore.

Il gelato o il frullato sono un’ottima alternativa al pasto e rinfrescano dalle temperature bollenti che si respirano.

Caldo in casa: Artic Cube

Per affrontare nel modo migliore il caldo e la stagione estiva, si ha bisogno di un supporto che aiuti a combattere le alte temperature. In commercio si trovano diversi condizionatori, ma il migliore, al momento, è Artic Cube, una condizionatore portatile che si distingue per essere molto piccolo, poco ingombrante e compatto.

Una soluzione adatta che permette di mantenere la temperatura costante rinfrescando in poco tempo l’ambiente e dando un po’ di refrigerio. Un mini condizionatore che non causa particolare fastidio, anche perché silenzioso. Facile da usare dal momento che è necessario riempire il serbatoio con l’acqua per poi collegarlo all’unità e impostare così la temperatura adatta.

Un prodotto che svolge la sua efficacia in totale autonomia con i filtri che hanno una durata di 8 ore prima di essere sostituiti con dell’altra acqua. Una soluzione come Artic Cube sfrutta la tecnologia di raffreddamento ad aria per cui l’acqua entra nell’unità ed è spinta contro il filtro bagnato. In seguito evapora e si trasforma e si trasforma in aria che rinfresca così la casa.

Un rimedio ecologico, non inquinante, silenzioso, quindi evita di arrecare disturbo. Non ha solo la capacità di rinfrescare e arieggiare l’ambiente, ma anche di umidificare e purificare in modo che l’aria sia sempre piacevole e priva di particelle di polvere. Un refrigerante valido che permette di tollerare l’eccessivo caldo e afa.

Ordinare questo condizionatore portatile è molto facile poiché originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi fisici o Internet. Il solo modo per poterlo acquistare è tramite il sito ufficiale del prodotto dove il consumatore deve compilare il modulo in fondo alla pagina con i propri dati personali per approfittare dell'offerta di 59€ per una confezione, con diverse promozioni da vagliare. Il pagamento è con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.