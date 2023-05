Jessica Alba, 42 anni, attrice e imprenditrice beauty ha condiviso i segreti di bellezza che le donano una pelle luminosa e levigata. La star degli anni Duemila, protagonista del famoso film “Honey”, oggi è mamma di ben tre figli ma è una delle over 40 di Hollywood più apprezzate. Ecco la sua skincare.

La beauty routine di Jessica Alba: i segreti della sua skincare

Jessica Alba, sposata dal 2008 con Cash Warren, produttore cinematografico, ha tre figli: Honor Marie (2008), Haven Garner (2011) e Hayes (2017). La Alba attiva in televisione e al cinema fin da adolescente, ha raggiunto la popolarità nei primi anni Duemila, grazie al ruolo di protagonista nella serie televisiva Dark Angel e, sul grande schermo, in Honey, I Fantastici 4 e Tutte pazze per Charlie.

Dopo il successo ad Hollywood, Jessica si è lanciata nel mondo della cosmetica. La cura del corpo e del viso per lei è sempre stata importante, tanto che nel 2011, ispirata dalla sua storia di malattie infantili (causate da allergie croniche) e dalla nascita della sua prima figlia, ha lanciato “The Honest Company”, il marchio beauty con 17 referenze per bambini, a cui poi si sono aggiunti anche prodotti skincare, make-up e per la casa.

Dopo che la madre di Jessica Alba e altre donne che l’hanno cresciuta si sono ammalate di diversi tipi di cancro, nessuno genetico, la priorità dell’attrice è diventata creare prodotti privi di interferenti endocrini e sostanze tossiche.

Non meraviglia, quindi, che attualmente la Alba sia tra le donne over 40 del mondo di Hollywood con la pelle più luminosa, sana e giovane di tutte. E il merito, è anche della sua facialist Shani Darden.

La routine di Jessica Alba parte dall’idratazione che persegue ribaltando i passaggi tradizionali della routine skincare con la sua versione di “Reverse skincare”.

Invece della classica routine con l’applicazione di tonico-siero-crema, la reverse skincare prevede di cominciare il layering con una crema da usare come maschera di base, per poi procedere con un tonico e finire con una crema idratante.

Jessica Alba comincia con una maschera anti-età, che poi risciacqua prima di procedere con siero e crema. La tiene in posa insieme a dei patch per gli occhi mentre prepara la colazione per la sua grande famiglia.

Una volta risciacquata la maschera Jessica prosegue con un siero idratante ricco di antiossidanti, niacinamide e acido ialuronico (Honest Beauty Daily Green Juice Antioxidant Super Serum) e l’ultimo prodotto che applica è la sua crema idratante.

Finito l’uso dei prodotti, Jessica Alba per aiutare a definire i contorni del suo viso usa il tool della sua facialist: Shani Darden Skin Care Facial Sculpting Wand, uno strumento tecnologico a onde sonore che rende la pelle più soda e levigata.

Jessica Alba: segreti di bellezza dell’attrice

“Ho una brillante facialist chiamata Shani Darden, che si prende cura della mia pelle. Ha raccomandato iS Clinical Active Serum e ha detto che mi avrebbe impedito di avere rughe e sfoghi. E aveva ragione: non sono scoppiata durante questa gravidanza e ho notato che le linee sottili iniziano a scomparire”, ha rivelato la Alba dopo aver avuto la sua prima figlia.

Mai dimenticare nella sua skincare la crema solare. La Alba usa la Honest CCC Clean Corrective with Vitamin C Tinted Moisturizer SPF 30. “E’ come il trucco con benefici per la cura della pelle. Può sostituire il fondotinta e aiuta a bloccare la luce blu e i raggi UV. E’ una bella copertura leggera che puoi sovrapporre”, ha detto la Alba.