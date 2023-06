La beauty routine di Karen Gillan: i segreti della sua skincare

Karen Gillan, attrice, regista ed ex modella britannica, è nota per il ruolo di Amy Pond nella serie televisiva “Doctor Who”, ma soprattutto per quello di Ruby Roundhouse in “Jumanji – Benvenuti nella giungla” e in “Jumanji: The Next Level” e negli “Avengers”. Ora è al cinema con il terzo capitolo della saga Marvel “Guardiani della Galassia”. Scopriamo la sua beauty routine.

La beauty routine di Karen Gillan: la sua skincare

Karen Gillan, 35 anni, attrice di origine britannica conosciuta nel ruolo da protagonista nella saga “Jumanji”, e in quella degli “Avengers”, segue una beauty routine per una pelle luminosa e sempre in perfetto stato. Ecco cosa ha rivelato la star americana dei suoi segreti di bellezza e della sua carnagione così chiara e sensibile.

A giudicare dalla sua carnagione senza imperfezione, è facile immaginare quanta attenzione riservi Karen Gillan alla propria pelle con una skincare costante. In realtà, è proprio questo il segreto per un ottenere il tanto ambito ‘trucco non trucco’, make-up natural come se non avessi nulla sul viso.

Per creare il perfetto look ‘acqua e sapone’, occorre partire innanzitutto da una skincare routine impeccabile. Questo prima ancora di passare al trucco. Per Karen Gillan, il processo inizia con una detersione delicata, per poi idratare la pelle e applicare un mix di gel curativo e complesso a base di flavonoidi.

“Questo crea una barriera protettiva tra la pelle e gli agenti atmosferici”, ci spiega la star degli “Avengers”. Gillan rivela poi un inedito trick anti-età: la penna per le lentiggini che applica ogni giorno dopo la base del make-up.

Dopo la routine di cura della pelle, Gillan applica un sottile strato di fondotinta, e lo completa con una spolverata di cipria per togliere la lucentezza. L’attrice passa poi anche una generosa dose di fard, oltre a una buona cura delle sopracciglia con una matita e un gel.

Infine, la star della Marvel usa un tocco di mascara per aprire gli occhi. “Mi piace fare anche le ciglia inferiori per dare un tocco in più agli anni ’60”, ha rivelato l’attrice britannica.

Karen Gillan: segreti di bellezza dell’attrice

Il più grande segreto di Karen Gillan è come mantiene sana la sua pelle di porcellana dopo ore e ore di trucco e stress sul set. L’attrice Marvel ha confessato che la sua crema preferita è Chanel “Précision UV Essentiel” con SPF50.

Karen spiega: “In estate metto sempre la protezione solare. Mi piace la pelle di porcellana ed è decisamente meglio che scottarsi”.

Uno dei punti di forza indiscussi della Gillan sono i capelli rossi che risaltano da soli, ma a volte sembrano ancora più rossi del solito. Oltre ad applicare balsami specifici per il suo colore, la star usa una crema conditioner che contiene una colorazione non permanente per le rosse naturali e rende i tuoi capelli sani mentre le tue ciocche rosse sembrano ancora più pigmentate.