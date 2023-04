La beauty routine di Martina Colombari: tutti i suoi segreti di bellezza

Martina Colombari è una delle ex Miss Italia più belle in assoluto al momento della vittoria del titolo, ma è anche tra le ex reginette di bellezza per le quali il tempo sembra non passare mai e il successo dura nel tempo. Scopriamo la beauty routine di Martina Colombari.

La beauty routine di Martina Colombari

Aveva appena 16 anni quando vinse al concorso di bellezza più famosi di Italia ed oggi che ne ha 47 viene spontaneo chiedersi come faccia Martina Colombari a mantenersi così giovane e in splendida forma.

Indimenticabile poi la sua partecipazione alla fiction Carabinieri a cui approdò nel 2002 nei panni di Gioia Capello. E, oggi, la vediamo in gara a “Pechino Express” in coppia con suo figlio Achille Costacurta.

Tutto parte sempre dall’alimentazione che oggi Martina ha cercato di “ricalibrare”. Racconta che ciò le è utile anche dal punto di vista del benessere perché una dieta corretta migliora l’assetto intestinale e non va ad aggravare la sua lieve intolleranza al glutine e al nichel. E, poi, una buona beauty routine non guasta mai.

“Per abitudine ho sempre pulito a fondo e idratato bene la pelle, e faccio regolarmente peeling viso e corpo o maschere, in particolare nel weekend. Giro tanto in bici e quando arrivo a casa ho la sensazione di sentirmi sporca, quindi sono diligente con la detersione profonda, seguita da maschere purificanti, riequilibranti, idratanti. Ogni tre mesi faccio anche la classica pulizia del viso dall’estetista, con il vapore, la strizzatura, non amo stranezze, non sono una da dermoabrasione, mi spaventano sempre un po’ i trattamenti invasivi”, ha raccontato l’attrice romagnola.

Da alcuni esami genetici Martina Colombari ha verificato che le fibre della sua pelle sono dotate di poca resistenza ed elasticità. Perciò, l’ex Miss Italia usa dei cosmetici a base di collagene e di acido ialuronico. Infine, per prepararsi al meglio agli anni futuri, l’ex Miss ha svelato di sottoporsi a sedute di ossigeno-ozonoterapia.

“Attraverso un prelievo, il sangue viene miscelato con l’ozono e poi reinfuso nell’organismo, in totale sicurezza. Questo processo mi aiuta a potenziare le difese immunitarie e favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche”, ha spiegato la Colombari, moglie di Costacurta.

Per quanto riguarda il suo look, il suo caschetto lungo è ad hoc anche per le over 40 che sono alla ricerca di un taglio d’ispirazione facile, non impegnativo, dinamico ma al passo con i trend, che essere giovane e non noioso.

Ultimo ma non per importanza, che renda la chioma bella folta. Lei di solito bellezza naturale, si è voluta mostrare proprio senza trucco sui social.

Martina Colombari senza make-up sui social

Sui social Martina ha voluto lanciare un messaggio di condanna contro l’ideale di bellezza moderno: quello della perfezione a tutti i costi. E lo ha fatto mostrandosi al naturale, senza filtri e senza make-up, più bella che mai.

La pelle del suo viso è fresca e sulle labbra un accenno di sorriso. Sono 47 anni che è al mondo e paiono 25 al massimo.

Le parole dell’attrice sono state: “È una lotta, quella all’aspetto ideale, che impegna con accanimento crescente le donne fin dall’età pediatrica e poco importa se questo feticcio di adeguatezza ad uno standard artificiale e malsano venga raggiunto a prezzo di un imponente disagio psicologico”.

E, ha concluso Martina: “Minaccia all’identità sociale, dispercezione corporea, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, disturbi dell’umore, che lasciano strascichi nell’arco dell’intera esistenza. Questa idea di bellezza è il burqa dell’occidente dietro cui si nasconde tutto il resto che costituisce il vero valore di una donna: la sua essenza, unicità, i suoi talenti e capacità”.