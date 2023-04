La dieta di Martina Colombari: come si mantiene in forma?

Ex modella, attuale conduttrice televisiva e anche attrice, Martina Colombari è stata eletta Miss Italia nel 1991. Oggi ha 47 anni ma il suo aspetto non è cambiato, la Colombari, infatti, si mostra sempre in perfetta forma. Ma come fa, si domandano in molti? Ecco la sua dieta.

La dieta di Martina Colombari

Martina Colombari, ex Miss Italia 1991, è una donna solare, bellissima, simpatica e sempre in splendida forma nonostante siano passati degli anni dalla vittoria del concorso di bellezza.

Lei ama prendersi cura di sé e seguire una dieta sana e adatta al suo organismo. Proprio per questo a 40 anni scelse di sottoporsi a un esame.

“Ho fatto il test del Dna, quello epigenetico (che serve a comprendere come il corpo reagisce agli stimoli esterni), del microbiota intestinale. Ho visto che cosa mi mancava, cosa non produco e cosa devo integrare”, ha confessato Martina Colombari. E di conseguenza da allora ha seguito una dieta molto più mirata ed efficace.

La Colombari ho tolto dalla quotidianità la carne rossa e, quasi completamente, quella bianca. Mangia verdure e legumi cucinati in tanti modi. Ma non è vegetariana: “Non mi tiro indietro davanti a un piatto di ravioli e un bicchiere di vino, se capita”, ha confessato Martina.

Secondo Martina, seguire uno stile alimentare sano è importante, quando non riesce a rientrare a casa per impegni lavorativi, si organizza con il pranzo a sacco. La sera prima prepara il pasto e lo porta con sé. In questo modo lei sa cosa mangia.

E non solo. A causa della glicemia alta per genetica, deve tenere sotto controllo. Mangia pasta di legumi, ceci e lenticchie. Non sa proprio rinunciare al gelato alla nocciola. Ma quando va nella “sua Romagna” non rinuncia alle tagliatella al ragù.

Martina Colombari e l’attività fisica

Al regime alimentare sano e regolare, Martina Colombari, come altre donne dello spettacolo, associa l’attività fisica dalla quale trae solo benefici anche per la mente.

D’altronde l’aspetto fisico è la carta d’identità di Martina, visto che la sua vita è basata sull’immagine. Da come si può notare anche sul profilo Instagram, Martina Colombari è sempre in splendida forma, ha un fisico da far invidia a qualsiasi donna.

Nella sua routine di allenamento Martina esegue diversi esercizi, con gli elastici, TRX, con i pesi, oppure dedica del tempo allo yoga. Alterna gli allenamenti di corsa con attività specifica ai muscoli.