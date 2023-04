La beauty routine di Millie Bobby Brown: i suoi segreti di bellezza

Millie Bobby Brown, la star di “Stranger Things” ha mostrato ai suoi follower di Instagram come si prende cura della propria pelle e come combatte le imperfezioni. Ecco la beauty routine e i segreti di bellezza di Millie Bobby Brown.

La beauty routine di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ha svelato alcuni trucchetti della sua beauty routine d’emergenza per combattere i brufoli e le imperfezioni. La giovane attrice di “Stranger Things” è anche founder del suo brand beauty, Florence by Mills.

Spesso, tramite social, Millie Bobby mostra ai suoi follower come prendersi cura della propria pelle anche attraverso i prodotti del proprio brand, ma non solo. Non molto tempo fa, Millie si è mostrata senza trucco e con le impurità della pelle ben in vista.

Millie Bobby Brown ha mostrato ai fan i diversi brufoletti che le coprono il viso ma al tempo stesso ha lanciato un messaggio di auto accettazione e mostrato come prendersi cura della propria pelle in casi del genere. Ecco la sua beauty routine che segue prima di andare a dormire.

Il primo passaggio indispensabile è comprendere la vostra pelle. Si parte da qui per scegliere poi i prodotti adatti, perché ogni pelle è diversa e necessita di un diverso trattamento. “Come potete notare, questa notte la mia pelle ha deciso di rendermi le cose difficili. Questo brufolo non è molto felice, come neanche questi quassù”, ha confessato l’attrice.

Millie ha prima utilizzato il “Clear the Way Clarifying Mud Mask” del suo brand Florence by Mills. Il prodotto a contatto con la pelle è color carbone e va applicato direttamente sulle imperfezioni. A seguire, ha mostrato il vero tool per debellare i brufoli gonfi e doloranti: uno sticker con tea tree oil.

Come detergente per la sua skincare, Millie utilizza uno leggero non schiumogeno, perché preferisce così. Poi, usa il balsamo per gli occhi “Look Alive”, perché soffre molto di occhi gonfi al mattino.

Contiene anche caffeina per svegliare gli occhi: è uno dei suoi prodotti preferiti. Infine passa all’olio per labbra colorato. Misura i tuoi livelli di pH e il colore si adatta alle tue labbra. Per concludere la crema idratante “Dreamy Dew Moisturizer”.

In un’intervista, la giovane Eleven di “Stranger Things” ha detto: “Ho una routine perché ho bisogno di routine, penso che tutti abbiano bisogno di routine. Penso che sia davvero importante poter avere quei 10 minuti della tua giornata in modo da poterti concentrare su te stesso e restituire ciò che la tua anima esigenze”.

Millie Bobby Brown, icona dei giovani

Oltre alla recitazione, Millie Bobby Brown è diventata un’icona dei più giovani e testimonial di diversi marchi di bellezza. Da poco ha avviato una nuova collaborazione con “Essentia Water” per incoraggiare i giovani a farsi carico della propria vita e dare priorità al proprio benessere.

“Questo è solo qualcosa che mi parla, ed ero davvero entusiasta di poter unirmi e collaborare con Essentia su come promuovere il benessere, e per me personalmente, per mostrare a un pubblico più giovane quanto sia importante prendersi cura di se stessi ed essere veri dipende da chi sei“, ha detto Millie Brown.

Dei suoi segreti di bellezza, Millie ha confessato: “Personalmente non penso che la cura di sé sia ​​una maschera per il viso e una maschera per i capelli, e questo risolverà i problemi del mondo. Lo definisco come dare al tuo corpo, dare alla tua mente e dare al tuo benessere emotivo il tempo che merita e la guarigione che merita. Ho bisogno di amarmi come amo gli altri”.

La giovane star, infatti, si ritaglia del tempo da sola per la salute mentale, gli hobby e le attività (tosse tosse che gioca con i suoi cuccioli) che le portano veramente felicità.