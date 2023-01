La celebrità Eva Mendes che ha rubato il cuore dell’attore più amato del momento, Ryan Gosling, ha compiuto 48 anni. Mamma di due figli, ex modella, attrice di successo, Eva Mendes ha raggiunto traguardi importanti. Icona di bellezza, ecco svelati i segreti di bellezza dell’attrice cubana.

La beauty routine Eva Mendes: i segreti dell’attrice

Eva Mendes, attrice e business woman – ha creato una fragranza con Avon Cosmetics e ha una linea d’abbigliamento con New York & Company – è alla soglia dei 50 anni ma ne dimostra venti. Bellezza latina e fascino intramontabile, l’ex modella cubana naturalizzata americana ha segreti di bellezza per restare in forma. Ecco svelata la sua beauty routine.

Una struttura matriarcale come impalcatura e icone di bellezza di altri tempi come punti di riferimento sono gli ingredienti che la rendono diversa dalle altre star di Hollywood.

Eva Mendes preferisce stare in famiglia piuttosto che calcare l’ennesimo red carpet.

Tra carriera e vita da mamma, Eva cura molto il suo aspetto stanco. “Il mio segreto è un piccolo device che si chiama Ziip (un manipolo di uso domestico che con micro scosse elettriche stimola la rigenerazione cutanea, ndr). Lo uso quando ho bisogno di un intervento SOS, praticamente sempre”, ha confessato l’attrice cubana.

“Cerco di mantenere la mia pelle idratata bevendo tanta acqua e se trascorro la notte in bianco faccio impacchi di ghiaccio sugli occhi per ridurre le occhiaie.

Cerco, anche di stare lontana dagli zuccheri raffinati, cosa molto difficile, per avere una pelle più bella. E ho provato laser e radiofrequenza, ma li uso con cautela perché la mia carnagione scura si macchia facilmente”, ha aggiunto Eva.

Eva Mendes e l’attività fisica per restare in forma

Sull’attività fisica, Eva Mendes ha rivelato: “Trovo difficile fare movimento, perché non ho tempo. E non riesco neppure a controllare ciò che mangio.

Mi piacciono i dolci e faccio fatica a rinunciarvi”.

Il segreto della sua bellezza è bere tanta acqua soprattutto nel periodo di maggiore sedentarietà in cui prende degli integratori e beve tantissima acqua. “Vedo i benefici sua pelle, ma è anche merito della radiofrequenza. E poi cerco di stare alla larga dai dolci, aiuta davvero tanto”, ha raccontato l’attrice che quando ne sente il bisogno, si concede una tavolozza di cioccolata.