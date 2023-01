La beauty routine di Charlotte Casiraghi: i segreti di bellezza

Charlotte Casiraghi, secondogenita di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco, è una bellezza dal fascino naturale e sofisticato. Dalla madre ha ereditato il profilo angelico e i profondi occhi blu. Dalla nonna, Grace Kelly, un senso innato per l’eleganza. Ecco la beauty routine di Charlotte Casiraghi.

La beauty routine di Charlotte Casiraghi

Lo stile elegante e sofisticato di Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly, ha fatto di sè la prima “reale” a fare da testimonial a un marchio della moda come Gucci. Il suo è infatti uno stile unico, che punta su un make up semplice, mai eccessivo, sempre diverso a seconda delle occasioni. Ecco la beauty routine seguita da Charlotte Casiraghi, a partire dal suo make-up.

La figlia di Carolina di Monaco nelle occasioni ufficiali ama sottolineare le labbra carnose e piene con nuance accese, come rosso, ciliegia e fucsia. Ma non ha paura a mostrarsi anche con un make up nude, optando con tonalità più naturali come un rosato “bon ton” o un tenue color pesca.

Il suo trucco occhi è sempre semplice e naturale. Sono sufficienti una riga di eyeliner e un velo di mascara per dar luce al suo sguardo magnetico.

Ma Charlotte ama molto anche gli smokey eyes nei toni del verde e del grigio, perfetti per i suoi occhi azzurri, a cui abbina spesso un lipstick nude cremoso.

Charlotte Casiraghi usa pochissimo la pinzetta e esibisce con orgoglio le sue sopracciglia naturali. E, in pochi sanno che la reale ama la manicure. Charlotte si diverte ad abbinare il colore dello smalto agli abiti che indossa o alla nuance del rossetto.

Predilige le tonalità “dark”, come il rosso o il viola scuro, che creano un delizioso contrasto con il suo volto angelico.

I segreti di bellezza di Charlotte Casiraghi

Tutto il mondo ammira la bellezza straordinaria, iconica di Charlotte Casiraghi. Un mix tra la mamma Carolina e la nonna, Grace Kelly, caratteristica che ha fatto sì che Charlotte sia diventata anche un’apprezzata modella.

La pelle di Charlotte Casiraghi è rosea e delicata, per avere una pelle come la sua bisogna utilizzare prodotti specifici per pelli delicate che mirino a lenire i rossori e le screpolature apportando idratazione e nutrimento. Non esagerate mai con il trucco, come dimostra il make-up naturale di Charlotte.

La passione per lo sport di Charlotte è legata all’equitazione. Fin da bambina ha iniziato ad andare a cavallo, e ha gareggiato con successo in diverse gare di salto a ostacoli. Per quanto riguarda la dieta di Charlotte, non segue una dieta restrittiva è magra di costituzione, tanto che è tornata subito in forma anche dopo la nascita del suo primogenito Raphael, che ha avuto dall’attore Gad Elmaleh nel dicembre 2013.