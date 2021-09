Geppi Cucciari è una nota comica sarda che da molti anni fa ridere il pubblico italiano. La donna è riuscita a perdere molti chili seguendo una dieta specifica e ancora oggi segue un regime alimentare che le consente di restere in forma.

La dieta di Geppi Cucciari

Per tornare in forma, Geppi Cucciari ha seguito una dieta specifica e molto restrittiva. La comica sarda ha seguito una dieta senza carboidrati per 40 giorni allo scopo di perdere peso in maniera rapida. Oltre ad essere priva di carboidrati, questa dieta era anche molto povera di lipidi.

La donna quindi ha mangiato per oltre un mese molte proteine riducendo il livello di carboidrati e di lipidi ingeriti.

Come Geppi Cucciari ha perso 8 kg

Per perdere 8 kg Geppi Cucciari ha seguito la famosa dieta della Tisanoreica. Questo sistema di dimagrimento regala dei risultati molto rapidi, ma è un metodo davvero equilibrato che non causa problemi di salute.

In generale questo regime alimentare prevede un apporto maggiore di proteine rispetto ai carboidrati. A tavola però si portano anche prodotti realizzati appositamente allo scopo di simulare la sensazione di mangiare carboidrati.

Tale dieta deve essere eseguita solo sotto controllo medico per evitare che ci siano dei problemi. Sono molti i vip ad apprezzare questo tipo di dieta e per questo è conosciuta anche come dieta dei VIP.

Cosa mangia oggi Geppi Cucciari

Dopo aver perso 8 kg, la comica ha modificato nuovamente la sua alimentazione puntando su una dieta molto meno restrittiva.

Attualmente la donna consuma molte verdure e poca pasta, inoltre ha eliminato dalla sua dieta i lieviti e i latticini in quanto sono una fonte di intolleranza.

In generale Geppi Cucciari consuma pasta solo tre o quattro volte al mese e carne una volta alla settimana.

La comica inoltre si allena anche molto allo scopo di mantenersi in forma. La Cucciari pratica soprattutto zumba, pilates e Tabata.