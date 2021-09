Dieta del dottor Nowzaradan: proprietà e consigli

La dieta non deve per forza essere vista come un programma rigido, al quale attenersi rigorosamente, allo scopo di perdere peso, quanto più che altro uno stile di vita, grazie al quale raggiungere risultati concreti, seppur in modo graduale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tornare in forma con la dieta del dottor Nowzaradan.

Dieta del dottor Nowzaradan

I telespettatori di “Vite al Limite” conosceranno sicuramente il dottor Nowzaradan e gli obiettivi che i pazienti da lui seguiti, seppur con fatica e tanta pazienza, sono riusciti a raggiungere. L’obesità, che negli Stati Uniti è un problema importante, in realtà, è un problema presente in moltissimi paesi, Italia inclusa. Poiché l’obesità è la condizione base per una serie di patologie con esito negativo e irreversibile, seguire una dieta, finché si è ancora in tempo, è importante per tornare in forma ed evitare la comparsa di una serie di patologie che solo uno stile di vita sano possono evitare.

La dieta iperproteica da 1200 calorie aiuta la persona obesa a perdere fino ad un massimo di 20 kg al mese. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le caratteristiche e le proprietà della dieta che il dottor Nowzaradan propone ai suoi pazienti e come seguirla correttamente, nella speranza di raggiungere gli stessi risultati.

Dieta del dottor Nowzaradan: proprietà

Sicuramente, molti di voi già sapranno che trovare in rete la dieta del dottor Nowzaradan è impossibile poiché, come più volte si ribadisce nella trasmissione, ogni dieta è personalizzata sulla base di criteri fondamentali, che sono l’età del paziente, l’appartenenza di genere, i chili di partenza, i chili che si desiderano perdere e le eventuali patologie con cui il paziente convive già.

Allo stesso tempo, possiamo ipotizzare una dieta ipercalorica, simile a quella che il dottore propone, sulla base dei cibi che il medico esclude, poiché pericolosi ai fini dell’obiettivo ultimo.

Sulla base di queste premesse, chi desidera perdere peso dovrà eliminare dalla sua dieta:

la frutta secca

il cioccolato, anche se fondente, e i dolci

il cibo industrializzato

la frutta eccessivamente zuccherata

le bevande energetiche e zuccherate, come frullati o succhi di frutta, anche se preparati in casa, dato che anche la frutta è ricca di zuccheri naturali

il riso e la pasta, sia integrali che bianchi

le verdure amidacee

mais e popcorn

patate

Va bene la consumazione di tè e caffè non zuccherati, l’acqua, le uova, la maionese priva di grassi, le carni o gli affettati, cotti al vapore o al microonde, il pesce naturale, verdura, ricotta e formaggi poveri di grassi.

