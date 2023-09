Federica Panicucci, conduttrice tv, radio ed ex showgirl, è in perfetta forma alla soglia dei 55 anni. Il suo fisico da modella, gambe snelle e toniche, fa invidia alle più giovani. La showgirl ha così rivelato la sua dieta: “Mangio di tutto”, ha detto. Ecco però cosa.

Federica Panicucci svela la sua dieta per rimanere in forma: “Mangio di tutto”

Federica Panicucci, uno dei volti più noti della tv italiana, alla conduzione di punta di Canale 5 con la sua “Mattino Cinque”, 55enne super attiva anche sui social, è in perfetta forma con un fisico da modella. Nonostante i due figli avuti dall’ex marito Mario Fargetta, il fisico resta quello dei primi tempi.

Oltre ad avere un metabolismo attivo che le permette di bruciare velocemente tutto ciò che ingerisce, Federica Panicucci qualche tempo fa ha confessato che dopo i 50 anni: “Devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi”.

La conduttrice ha rivelato che si concede alcune eccezioni, ma mangiare sano la aiuta a mantenersi vitale, anche per la diretta che l’aspetta o aspettava, non si sa, tutte le mattine. Insomma, la Panicucci dice: “Mangio di tutto, perché il corpo ha bisogno di ogni alimento. Non credo alle diete ma all’educazione alimentare”.

Dalla sua dieta quotidiana ha però eliminato fritti, dolci e alcolici, ma ogni tanto si concede una pizza ma non tutte le settimane. Se l’ago della bilancia si sposta la prima cosa che fa è ridurre le porzioni.

Quindi come si svolge una sua giornata alimentare? Al via con una bella colazione alla quale non si rinuncia mai, composta da una spremuta d’arancia o un caffè accompagnati da frutti rossi e frutta secca, che contengono antiossidanti contro l’invecchiamento cellulare.

Ma anche qualche biscotto integrale, e ogni tanto un pezzo di torta fatta in casa. Lo spuntino è a base di frutta secca o un pezzetto di cioccolato fondente, e per pranzo pasta di kamut con verdure di stagione, che accompagnano anche la cena a base di carne bianca. Non manca la frutta e tanta acqua, circa 2 litri al giorno.

Federica Panicucci e la dieta: segreti della sua forma

Dietro la forma fisica, apparentemente senza tempo, della showgirl e conduttrice tv Federica Panicucci si nasconde uno stile di vita sano ed equilibrato non solo nella dieta e nelle scelte alimentari ma anche accompagnato da tanta attività fisica.

Federica Panicucci è seguita da un personal trainer ma, ha confessato che non si illude di “sembrare una ragazzina quando non lo sono. Credo che il benessere vero sia interiore”, ha detto la conduttrice di Mattino Cinque.

Ogni giorno cerca di ritagliarsi 15 minuti per fare degli esercizi in casa. La donna allena principalmente gambe, glutei, addominali e braccia. Ciò che fa la differenza, stando a quanto dice lei, è la costanza di allenarsi, seppur poco, tutti i giorni.