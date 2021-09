La dieta di Tom Cruise: cosa mangia e come si allena l’attore

Tom Cruise è un attore molto famoso e apprezzato che fa sognare tutte le donne per via del suo fisico perfetto e dei suoi addominali scolpiti. Scopriamo qual è la sua dieta e come riesce a mantenersi in forma.

La dieta di Tom Cruise

Tom Cruise fa molta attenzione alla sua dieta e per questo motivo cura la sua alimentazione. Per restare in linea e soprattutto il suo addome ben scolpito, l’attore consuma davvero pochissimi carobidrati e di solito cerca di evitarli nella seconda metà della giornata.

L’attore consuma molta carne ai ferri e insalata che condisce sempre con aceto balsamico di Modena. Tom Cruise poi termina tutti i pasti con un frutto fresco e beve molta acqua nel corso della giornata.

Seguendo questo tipo di alimentazione infatti l’attore americano riesce a restare in forma e a mantenere il suo addome scolpito che fa sognare tutte le sue fan.

L’allenamento di Tom Cruise

Per restare in forma Tom Cruise si allena anche molto. L’attore infatti pratica ogni giorno un workout completo formato da esercizi con pesi e bilancieri ed esercizi a corpo libero. L’uomo si allena facendo numerosi squat, distensioni su panca, deadlift e military press.

Oltre a questo tipo di allenamento, Tom Cruise pratica anche altri tipi di attività fisica come trekking, jogging, nuoto, kayak e arrampicata.

Praticando questo tipo di allenamento Tom Cruise riesce a restare davvero in forma e proprio per questo continua a vantare un fisico scolpito. La sola alimentazione curata infatti non basta, ma è necessario anche faticare in palestra.

I segreti di Tom Cruise per restare in forma

Tom Cruise è in forma perfetta in quanto segue uno stile di vita molto salutare.

L’uomo si allena in modo costante e segue una dieta curata a livello maniacale.

L’attore si allena per 6 giorni su 7 ogni settimana facendo un gran numero di esercizi differenti allo scopo di mantenersi davvero in forma. L’uomo cura la potenza, l’agilità e anche l’esplosività, di conseguenza si comprende che lui cura davvero ogni aspetto del suo fisico.