Gianni Sperti, ex ballerino di numerose trasmissioni di Canale 5 fin dagli anni novanta, tra cui della trasmissione Amici di Maria De Filippi, è in tv da tantissimi anni come opinionista di “Uomini e Donne”. In perfetta forma come quando ballava, ecco la dieta che segue Gianni Sperti.

La dieta di Gianni Sperti: cosa mangia l’ex ballerino?

È uno dei volti più amati del noto programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Parliamo di Gianni Sperti, 50 anni, ex ballerino e personaggio tv. Ex marito di Paola Barale, Gianni è sempre in perfetta forma fisica. Atletico, muscoloso e allenato, ecco cosa mangia l’ex ballerino per una linea da invidiare.

Per Gianni Sperti la forma fisica è sempre stata importante, essendo un ex ballerino. Ma anche la sua linea ha vissuto un momento di “down”, che Gianni ha raccontato.

“Sul mio corpo, avevo 17 chili in più che, quasi in silenzio, avevano inghiottito i miei anni migliori: quelli in cui danzavo e non avevo l’affanno nell’eseguire esercizi fisici, quelli in cui la gente, per strada, non mi fermava per dirmi: “Sei ingrassato o sbaglio?”. Così, all’improvviso, ho detto basta. E, grazie a una dieta ferrea e tanta palestra, oggi posso dire di essere rinato non solo fisicamente ma anche psicologicamente”.

E’ accaduto dopo la separazione della sua ex moglie Paola Barale, avvenuta nel 2002, in cui il corpo di Gianni Sperti ha avuto un lento declino verso il sovrappeso.

Gianni ha così raccontato: “Quando mi sono risvegliato, dopo la separazione, ho dovuto fare i conti con la realtà. O meglio, ho capito che dovevo ricominciare da zero, che per reagire a questo fallimento dovevo quantomeno tentare di riacciuffare i miei 20 anni, anche se ormai ne avevo già 29. Ma per farlo sono partito con il piede sbagliato: quello dell’eccesso alimentare”.

Da quel momento, l’ex ballerino e opinionista tv ha seguito una dieta che attualmente caratterizza il suo stile di vita sano. “Dal lunedì al sabato, dopo una colazione con caffè e succo di frutta senza zucchero, sia a pranzo sia a cena mangio alimenti ricchi di proteine, tipo bistecche e pesce, sempre accompagnati da tanta verdura. Ho eliminato ogni condimento, persino il sale. E la verdura preferisco bollirla”, ha detto Sperti.

E, ha aggiunto: “Non mangio più pane: infatti, ho eliminato i carboidrati. Inoltre, niente alcol, anche se la dieta prevedeva un bicchiere di vino al giorno, mentre bevo tanta acqua: due litri al giorno”.

L’unico sgarro nella dieta di Gianni Sperti è quello della domenica a pranzo in cui mangia pasta condita, secondo di carne, verdura, dolce. E anche un po’ di vino rosso. “Uno strappo alla regola, certo, a patto però che si ritorni a regime dietetico il giorno dopo. Bisogna fare pure esercizio fisico”, ha concluso Gianni.

Gianni Sperti e l’allenamento per tenersi in forma

Gianni Sperti, che ha compiuto da poco 50 anni, ha fatto un bilancio della sua vita fino a ora. Non ha nascosto di essere in un momento difficile. Sui social l’ex ballerino ha confidato ai suoi follower:

“In questo periodo sto attraversando un momento difficile e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre. Spesso sembro accanito o arrabbiato ma è solo perché ho un forte senso di giustizia e per la stima che ho per le persone con cui lavoro. So di non piacere a tutti ed è giusto così, anche a me non piacciono tutti. Ciò di cui sono sicuro è che da oggi in poi vorrò sempre vivere alla ricerca della luce”, ha scritto l’ex ballerino.

Oltre al lavoro, all’affetto dei suoi fan e dei familiari e amici, Gianni conta molto sullo sport che aiuta anche la salute mentale. Il suo allenamento comincia con la leg press, macchina incredibilmente efficiente, il cui obiettivo si focalizza sullo sviluppo dei bicipiti femorali e dei glutei.

Allena poi nello specifico i muscoli delle gambe con squat e stacchi da terra. Chiunque segua “Uomini e Donne” ha potuto notare una crescita consistente di tono muscolare superiore: petto, spalle e trapezi sono letteralmente scolpiti sul corpo dell’opinionista e risultano incredibilmente definiti. Si tratta ad ogni modo di un work-out adatto agli esperti, come lui.