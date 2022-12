La dieta di Timothée Chalamet: cosa mangia l’attore

Timothée Chalamet, attore di successo, si è fatto spazio nel mondo del cinema negli ultimi anni. Amatissimo dai giovani, e non solo, l’attore francese naturalizzato in America, cerca di seguire una dieta sana e bilanciata per essere sempre in forma, anche se non ama il cibo “sano”.

La dieta di Timothée Chalamet

Il divo francese ha rivelato che il piatto più sano della sua alimentazione è quello a base di uova e bacon, che spesso Timothée Chalamet sceglie come colazione quando si trova in albergo, magari per qualche film da presentare oppure un evento importante come quando ha partecipato al Festival di Venezia.

“Gli alimenti sani nel suo frigo erano pressoché inesistenti. Un pacchetto di cracker Triscuits pigiato tra la parete e una scatola di Mac & cheese Kraft (maccheroni con formaggio, per fortuna in Italia non sono mai arrivati), a guardarti con fare disperato, un contenitore di miele mezzo vuoto a forma di orso”, si legge su Vogue.

L’unica sua passione food abbastanza salutare sarebbe quella del tè, che almeno è ricco di antiossidanti ed è fondamentale come drenante. Timothée Chalamet ha sempre avuto un fisico asciutto e longilineo. Trattandosi di costituzione si può quindi affermare che sia dotato di un metabolismo piuttosto veloce, quindi non ha bisogno di seguire particolari diete per tenersi in forma e poter indossare capi da passerella.

La sua magrezza, tuttavia, non era abbastanza per interpretare il ruolo di un tossicodipendente nel film Beautiful Boy, per il quale ha dovuto perdere quasi 10 kili.

La passione di Timothée Chalamet per il basket e il calcio

Thimothée coltiva la passione per il basket da quando frequentava le medie, e veniva scartato dalla squadra scolastica. Non è raro vederlo in prima fila alle partite della sua squadra del cuore, i New York Knicks. Il suo giocatore preferito? LeBron James.

Ma non è la sua unica passione sportiva. A maggio di questo anno l’attore francese è stato avvistato allo Stadio Olimpico in occasione del match con il Monza, e si è pure concesso una foto con Mourinho.

Non c’è dubbio che l’attore di “Chiamami col tuo nome” abbia una grande passione per la Roma. Si è persino presentato alle prove del Saturday Night Live – di cui ha condotto una puntata – indossando una tuta del club giallorosso e non sono rare le paparazzate a Hollywood in cui lo si vede sfoggiare il merchandising del club capitolino. Un vero e proprio tifoso, al 100%.