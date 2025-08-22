La sanità molisana tra emergenze e soluzioni temporanee

La sanità in Molise sta vivendo un momento davvero critico, complicato ulteriormente dall’emergenza Covid-19 e dalla grave carenza di personale medico. Negli ultimi anni, abbiamo assistito all’arrivo di medici venezuelani, una soluzione temporanea per colmare le lacune negli ospedali regionali. Ma ora si prevede un nuovo intervento: l’invio di camici bianchi da Cuba. Questa situazione, tuttavia, è solo la punta dell’iceberg di un problema che ha radici profonde e che richiede soluzioni a lungo termine.

Il contesto attuale della sanità molisana

Il Molise, purtroppo, è bloccato in una spirale di difficoltà. Con un Piano di rientro dal disavanzo sanitario attivo dal 2007 e un regime commissariale che continua dal 2009, la situazione si è fatta insostenibile. Questo contesto ha reso il sistema sanitario regionale poco attrattivo per i giovani medici, generando una carenza di personale che influisce pesantemente sulla qualità dei servizi. Ti sei mai chiesto perché i concorsi per medici siano spesso deserti? La risposta è semplice: chi vorrebbe lavorare in un sistema così incerto? Risultato: medici in pensione vengono richiamati e la sanità pubblica deve affrontare una crisi di governance e sostenibilità senza precedenti.

Francesco Roberti, presidente della Regione, ha parlato della presenza di medici cubani come di un’idea concreta per garantire assistenza in ogni angolo del Molise. Ma, a ben vedere, questa è solo una soluzione temporanea, che non affronta le vere problematiche. È chiaro che la sanità molisana ha bisogno di investimenti significativi nel personale locale, non solo per migliorare le condizioni lavorative, ma anche per garantire contratti stabili. Solo così potremmo finalmente fermare la fuga di medici e infermieri verso il settore privato o l’estero. E tu, cosa ne pensi? Come si può invertire questa tendenza?

Le critiche e le proposte di riforma

La scelta di ricorrere a medici cubani ha sollevato un vespaio di critiche. Gianluca Giuliano, segretario nazionale di Ugl Salute, ha messo in evidenza come questa soluzione non faccia altro che tappare una falla senza risolvere i problemi alla radice. La carenza di personale è solo un sintomo di una crisi ben più profonda, che richiede un approccio strategico piuttosto che misure emergenziali. È fondamentale investire in contratti adeguati e creare un ambiente lavorativo che stimoli i professionisti a rimanere nel sistema sanitario pubblico. Hai mai pensato a cosa significherebbe per un medico lavorare in un contesto così instabile?

In questo scenario, il governatore Roberti ha sottolineato l’importanza della formazione dei giovani medici all’Università del Molise. Questa iniziativa potrebbe davvero rappresentare una chiave per il futuro, formando specializzandi nelle aree dove gli ospedali locali sono più carenti. Tuttavia, è cruciale che queste misure siano accompagnate da politiche di lungo termine che garantiscano la sostenibilità del sistema sanitario. Come possiamo assicurarci che la formazione dei medici non sia solo un palliativo, ma una vera e propria soluzione?

Conclusioni e prospettive future

Dopo quasi due decenni di gestione commissariale, la situazione della sanità in Molise è ancora critica. I costi continuano a salire e il debito non sembra diminuire. È evidente che il sistema ha bisogno di una ristrutturazione profonda, che consideri non solo le esigenze immediate, ma anche le prospettive a lungo termine per il benessere dei cittadini molisani. Quali scelte politiche saranno necessarie per affrontare questa sfida?

Il futuro della sanità regionale dipenderà da decisioni politiche coraggiose e dalla capacità di attrarre e trattenere talenti locali. Solo affrontando le reali cause della crisi potremo garantire un servizio sanitario equo e accessibile per tutti. La missione della politica deve essere chiara: abbattere i costi e migliorare l’assistenza senza compromessi. Riusciremo a costruire un sistema sanitario che funzioni per tutti? Solo il tempo potrà dircelo.