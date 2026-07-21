Laboratorio di creazione di rimedi naturali: un’esperienza unica in Toscana

Nel cuore della Toscana, il Giardino di Manipura offre un’esperienza unica per chi desidera approfondire la conoscenza delle piante officinali e delle loro proprietà benefiche. Il Pacchetto Creazione di Rimedi Naturali è un’opportunità per immergersi nella tradizione erboristica e imparare a trasformare le materie prime della natura in prodotti per il benessere quotidiano.

Questo laboratorio immersivo è pensato per chi vuole scoprire i segreti delle piante coltivate biologicamente e imparare a utilizzarle in modo consapevole. Un’esperienza pratica e coinvolgente che ti permetterà di portare a casa una creazione autentica e le conoscenze necessarie per continuare a prenderti cura del tuo benessere in modo naturale.

Un viaggio tra piante e tradizioni

Durante il laboratorio, avrai l’opportunità di conoscere le principali piante officinali coltivate nel nostro agriturismo. Approfondirai le loro proprietà, gli utilizzi e le modalità di preparazione secondo la tradizione erboristica. Scoprirai come scegliere gli ingredienti più adatti e come utilizzarli in modo consapevole.

Il percorso include una visita all’agriturismo, al Piccolo museo Agricolo di Nonno Amedeo al Giardino Botanico delle piante officinali alla nostra Distilleria e alla Bio Bottega Oligea. Qui potrai approfondire la conoscenza delle materie prime e della nostra filiera produttiva biologica.

Un’esperienza pratica e coinvolgente

Durante il laboratorio, realizzerai con le tue mani uno o più rimedi naturali utilizzando ingredienti di origine vegetale e materie prime selezionate. Un’esperienza pratica che ti permetterà di portare a casa una creazione autentica e le conoscenze necessarie per continuare a prenderti cura del tuo benessere in modo naturale.

Il percorso si conclude con un momento di relax all’ombra degli olivi, con vista sul suggestivo Laghetto di Manipura immersi nei profumi e nella quiete della natura.

Informazioni pratiche

La durata del laboratorio è di circa 2 ore. Il costo è di 75 euro a persona con un minimo di 2 partecipanti. Per gruppi o eventi speciali come addii al nubilato, è possibile richiedere un preventivo personalizzato.

Le prenotazioni sono essenziali per garantire la tua partecipazione. In caso di maltempo, l’evento verrà spostato e non rimborsato. È possibile cancellare o modificare la prenotazione comunicando la non partecipazione entro 48 ore prima dell’esperienza, con la possibilità di ricevere un buono spendibile per altre esperienze presso il nostro agriturismo.

Per maggiori informazioni o per prenotare, contattaci al numero 353 343 3488 o invia una email a info@. Siamo situati in Via dei Cavalli, 176, 55054 Massarosa, LU, Italia.