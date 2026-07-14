Laboratorio di erboristeria tradizionale nella campagna siciliana

La Sicilia è un vero e proprio tesoro di biodiversità, dove la macchia mediterranea offre una ricchezza di piante con proprietà uniche. In questo laboratorio di mezza giornata, avrai l’opportunità di esplorare e utilizzare queste piante in modi pratici e sostenibili.

Imparerai a creare tintureoleoliti e pomate naturali, oltre a preparare bastoncini di fumigazione e godere di una degustazione di manna e tisane locali. Questo laboratorio è un’esperienza completa che unisce tradizione, natura e benessere.

Un’esperienza immersiva nella natura siciliana

Laetitia, guida naturalistica di origine francese, ti accoglierà nel suo terreno in cima a una collina vicino a Castelbuono, nella campagna ai piedi delle Madonie. Questa zona è famosa per la sua biodiversità e per la presenza di piante come la calendula selvatica il rosmarino e molte altre.

Laetitia ha più di 15 anni di esperienza nella raccolta di piante selvatiche commestibili e medicinali, unendo gli usi tradizionali alla ricerca scientifica. Durante il laboratorio, ti guiderà in una breve passeggiata per scoprire la vegetazione locale e raccogliere le piante necessarie per le preparazioni.

Le piante della macchia mediterranea

Le piante utilizzate nel laboratorio appartengono alla classica vegetazione mediterranea. La maggior parte di queste piante sono facili da reperire o coltivare, rendendo l’esperienza accessibile e ripetibile a casa propria. Tra le piante che potresti raccogliere ci sono la calendula selvatica il rosmarino e altre specie locali.

Le attività del laboratorio

Il laboratorio comprende diverse attività che ti permetteranno di imparare a utilizzare le piante mediterranee in modi pratici e benefici. Ecco cosa ti aspetta:

Raccolta di piante selvatiche

Scoprirai come raccogliere piante selvatiche commestibili e medicinali, familiarizzando con i loro profumi, sapori e proprietà. Questa attività ti permetterà di apprezzare la ricchezza della natura e di imparare a riconoscere le piante utili.

Preparazione di una tintura

Imparerai a creare una tintura utilizzando piante fresche raccolte sul posto. Le tinture sono un modo efficace per estrarre e conservare le proprietà benefiche delle piante.

Oleolito e preparazione di pomata

Scoprirai come ottenere macerazioni di piante di alta qualità e preparare una pomata naturale utilizzando olio d’oliva di produzione locale. Questa pomata sarà un alleato prezioso per il tuo benessere quotidiano.

Degustazione di manna e maschera di bellezza

Assaporerai la manna una rara specialità locale ricca di proprietà medicinali, e ti concederai una maschera di bellezza alla manna rilassandoti all’ombra degli alberi.

Preparazione di bastoncini di fumigazione

Preparerai i tuoi bastoncini di fumigazione, scoprendo i benefici di questa pratica ancestrale. I bastoncini di fumigazione sono un modo naturale per purificare l’aria e creare un ambiente rilassante.

Degustazione di tisane

Durante il laboratorio, avrai l’occasione di degustare tisane a base di piante locali e di scoprirne le proprietà. Le tisane sono un modo delizioso e salutare per godere dei benefici delle piante.

Questo laboratorio è un’opportunità unica per immergerti nella natura siciliana e imparare a utilizzare le piante mediterranee in modi pratici e sostenibili. Tornerai a casa con i prodotti finiti e le conoscenze pratiche per prepararli di nuovo.