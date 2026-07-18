Desquamazione plantare: perché si verifica e come intervenire

La pelle dei piedi che si sfalda è un problema comune che può causare disagio e imbarazzo. Questo fenomeno, noto come desquamazione plantare può essere dovuto a vari fattori, tra cui la secchezza cutanea le infezioni fungine e l’uso di calzature inadeguate.

Comprendere le cause alla base di questo disturbo è fondamentale per adottare le misure appropriate e ripristinare la salute della pelle. In questo articolo, esploreremo le principali cause della desquamazione plantare, i rimedi più efficaci e i segnali che indicano la necessità di consultare un medico.

Le cause principali della desquamazione plantare

La pelle dei piedi è soggetta a un’usura maggiore rispetto ad altre parti del corpo a causa del peso e dell’attrito costante. La secchezza cutanea o xerosi è una delle cause più comuni di desquamazione. La pianta dei piedi è priva di ghiandole sebacee, il che la rende più vulnerabile alla disidratazione e agli sbalzi termici.

Un’altra causa frequente è l’infezione fungina nota come piede d’atleta. Questo tipo di infezione prospera in ambienti caldi e umidi, come l’interno delle scarpe, e può causare arrossamento, prurito e desquamazione tra le dita dei piedi.

Le dermatiti e l’eczema disidrosico possono anche provocare la pelle che si sfalda. Queste condizioni infiammatorie croniche alterano il turnover delle cellule epidermiche, portando alla formazione di vescicole pruriginose che, una volta seccate, lasciano il posto a vistose esfoliazioni.

Rimedi naturali e trattamenti efficaci

Per combattere la desquamazione plantare, è fondamentale mantenere la pelle idratata. L’applicazione quotidiana di creme emollienti contenenti ureaacido salicilico o acido lattico può aiutare a sciogliere i legami tra le cellule morte e favorire un’esfoliazione controllata.

L’uso di detergenti delicati a pH fisiologico e l’adozione di calze traspiranti in fibre naturali possono prevenire ulteriori irritazioni. È importante asciugare accuratamente i piedi, soprattutto tra le dita, per evitare la macerazione della pelle.

In caso di infezione fungina, è necessario utilizzare antimicotici specifici prescritti dal medico. È fondamentale completare l’intero ciclo di terapia anche dopo la scomparsa dei sintomi per evitare recidive.

Quando preoccuparsi e consultare un medico

Nella maggior parte dei casi, la desquamazione plantare è un disturbo transitorio che può essere gestito con accorgimenti quotidiani. Tuttavia, è necessario consultare un medico se la pelle è molto arrossata, calda, gonfia o dolorosa al tatto, o se compaiono pus, secrezioni, sanguinamento o un cattivo odore particolarmente intenso.

Le persone affette da diabete o da insufficienza venosa devono monitorare con estrema cautela qualsiasi alterazione della cute dei piedi, in quanto la compromissione del microcircolo e della sensibilità nervosa periferica aumenta il rischio di ulcere e complicanze severe.

Se la desquamazione non migliora dopo alcune settimane di trattamento idratante appropriato, è opportuno rivolgersi a un dermatologo o a un podologo per una valutazione specialistica.