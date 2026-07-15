Stress, ansia e insonnia: come ritrovare l’equilibrio con i rimedi naturali

In un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici e pressioni costanti, stressansia e insonnia sono diventati compagni indesiderati di molte persone. Secondo le più recenti rilevazioni, circa una persona su tre soffre di questi disturbi, che possono avere ripercussioni significative sulla qualità della vita.

Per affrontare questa emergenza del benessere, il comitato Uisp Forlì-Cesena ha organizzato un incontro dedicato alla scoperta di rimedi naturali per contrastare questi disturbi. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio alle ore 21.00 al Giardino Giò di Forlì, in corso della Repubblica nell’ex Hotel della Città.

Le conseguenze dello stress cronico

Lo stress cronico non è solo una sensazione di stanchezza e irritabilità. Secondo gli esperti, può innescare un aumento dei livelli di cortisolo l’ormone dello stress, che a sua volta può indebolire il sistema immunitario e favorire stati infiammatori persistenti. Inoltre, l’insonnia, spesso legata a stress e ansia, può portare a difficoltà cognitive, calo della concentrazione e un maggior rischio di sviluppare patologie cardiovascolari e metaboliche.

Tecniche naturali per ritrovare l’equilibrio

Durante l’incontro, la naturopata Annalisa Calandrini guiderà i partecipanti alla scoperta di tecniche meditative, esercizi di respirazione e strumenti pratici per interrompere il rimuginio mentale e ristabilire un equilibrio psicofisico. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui meccanismi dello stress e offrire strategie naturali e applicabili nel quotidiano per contrastare l’infiammazione silente e ritrovare la serenità.

Esercizi pratici per il benessere

Tra le tecniche che verranno illustrate, ci sono esercizi di respirazione profonda e meditazione guidata che possono aiutare a ridurre l’ansia e migliorare la qualità del sonno. Inoltre, verranno forniti strumenti pratici per gestire lo stress quotidiano e prevenire l’accumulo di tensioni.

L’incontro è completamente gratuito e aperto al pubblico, configurandosi come un’importante occasione di informazione, confronto e cura del proprio benessere. Un’opportunità da non perdere per chi desidera migliorare la propria qualità della vita attraverso metodi naturali e sostenibili.