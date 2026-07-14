Come combattere il caldo estivo con rimedi naturali e abitudini salutari

L’estate può essere una stagione meravigliosa, ma le temperature elevate e l’umidità possono rendere difficile mantenere il benessere quotidiano. Pressione bassagonfiore alle gambe, stanchezza e sudorazione eccessiva sono solo alcuni dei sintomi comuni che possono compromettere la qualità della vita.

In questo articolo esploreremo come affrontare il caldo estivo con rimedi naturalialimentazionestile di vita e pratiche tradizionali come la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) e l’Ayurveda.

Errori comuni che peggiorano il disagio del caldo

Spesso, le abitudini che adottiamo per contrastare il caldo possono avere l’effetto opposto. Ecco tre errori comuni da evitare:

Bevande e cibi ghiacciati

Le bevande ghiacciate e i cibi freddi di frigo possono sembrare una soluzione immediata, ma in realtà causano uno shock termico che induce il corpo a produrre più calore. Secondo l’Ayurveda, il caldo estremo può sbilanciare Pitta uno dei tre dosha che compongono la nostra costituzione.

Per mantenere l’equilibrio, è meglio optare per cibi e bevande a temperatura ambiente o naturalmente rinfrescanti, come la frutta e la verdura di stagione.

Saltare i pasti o mangiare solo insalatone

Con il caldo, la voglia di cucinare diminuisce e si tende a mangiare solo frutta e verdura crude. Tuttavia, un’eccessiva quantità di vegetali crudi può rendere difficile la digestione e affaticare la milza, secondo la medicina tradizionale cinese.

Un pasto completo e bilanciato è essenziale per evitare carenze nutrizionali e aumentare la sensazione di stanchezza.

Ignorare i segnali del corpo

Quando il corpo è surriscaldato, tende a rallentare. Ignorare questa esigenza e mantenere ritmi frenetici può peggiorare il disagio. La siesta spagnola è un esempio di come concedersi un po’ di riposo possa aiutare il corpo a riprendersi.

Se non riesci a fare un sonnellino, cerca di rallentare le tue attività e di evitare sforzi fisici nelle ore più calde.

Alimentazione per un’estate in equilibrio

Secondo le visioni orientali, ogni cibo ha una natura riscaldante o raffreddante. In estate, preferire cibi di natura “fredda” o “fresca” può contribuire a dare al corpo una sensazione di freschezza dall’interno.

Sono da preferire anguriamelonecetriolizucchine e pomodori ricchi di liquidi e minerali. I cibi dal sapore amaro, come cicoria, rucola e scarola, aiutano a “drenare” il calore del Cuore.

Per evitare di dover spadellare ogni giorno, puoi cuocere in abbondanza cereali in chicco come riso, orzo o farro e condirli con verdure fresche tagliate a dadini.

Cosa evitare a tavola: cibi piccanti, alcolici, fritture, eccesso di zuccheri raffinati e gelati industriali.

Stile di vita e pratiche tradizionali

I nostri nonni seguivano i ritmi del sole e della natura, sfruttando le ore più fresche per le attività intense e riposando durante le ore centrali della giornata. Anche noi dovremmo adottare abitudini simili.

Sfrutta le prime ore del mattino per le attività più impegnative e concediti un po’ di relax nelle ore centrali. Indossa tessuti naturali come lino, cotone e seta, che lasciano respirare la pelle.

Per gestire il caldo in casa e in ufficio, oscura le finestre esposte al sole, arieggia gli ambienti nelle ore fresche e limita l’uso di elettrodomestici che generano calore.

Il sonno è fondamentale per il benessere estivo. Dormi con lenzuola in fibre naturali, fai una doccia tiepida prima di coricarti e mantieni la camera da letto sotto i 24-26 °C.

Le tecniche di pranayama come Sitali e Sitkari possono aiutare a rinfrescare corpo e mente. Basta 5-10 respirazioni, ripetute un paio di volte al giorno, per percepirne i benefici.

La medicina tradizionale cinese suggerisce di massaggiare alcuni punti di digitopressione come Cuore 7 e Grosso Intestino 11 per mantenere l’equilibrio del Fuoco e contrastare il caldo.

Un rimedio efficace per contrastare la stanchezza è l’idroterapia con frizioni fredde. Bagna un asciugamano con acqua a temperatura ambiente e passalo su braccia e gambe dall’alto verso il basso.

Attenzione alle categorie più a rischio come anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone con patologie cardiovascolari, respiratorie o ipotensione.

In estate, il caldo proibitivo e l’afa possono compromettere il benessere. Per contrastare i sintomi, ci sono diverse strategie e rimedi naturali che possiamo mettere in atto, attingendo dalla tradizione secolare delle medicine orientali e da piccoli accorgimenti quotidiani su alimentazione, sonno, ambiente e respiro.