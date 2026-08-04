L’assessora alla Cultura della Toscana esplora i tesori di Vinci e Cerreto Guidi

La Toscana è una regione ricca di storia e cultura, e l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, è impegnata in un tour per valorizzare questo patrimonio diffuso. La prossima tappa del suo viaggio sarà Vinci e Cerreto Guidi due comuni che custodiscono tesori artistici e storici di inestimabile valore.

La visita istituzionale è prevista per martedì 4 agosto e vedrà la partecipazione dei sindaci dei due comuni. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la conservazione dei luoghi che rappresentano l’identità culturale della Toscana.

Il programma della visita a Vinci

La giornata inizierà alle 10:00 a Vinci, con la visita al Museo Leonardiano situato nella sede del castello dei Conti Guidi. Questo museo è dedicato alla figura di Leonardo da Vinci e ospita numerose opere e manufatti che testimoniano il suo genio.

Successivamente, l’assessora Manetti si recherà alla casa natale di Leonardo ad Anchiano un luogo di grande importanza storica che attira visitatori da tutto il mondo. La casa, ben conservata, offre un’immersione nella vita del grande artista e inventore.

La tappa a Cerreto Guidi e la Villa Medicea

Nel pomeriggio, il tour proseguirà a Cerreto Guidi dove l’assessora visiterà la Villa Medicea. Questa residenza è uno dei principali esempi del sistema delle residenze medicee della Toscana e fa parte del patrimonio mondiale UNESCO. La villa è un capolavoro architettonico che riflette il gusto e lo stile della famiglia Medicei.

La visita alla Villa Medicea sarà un’occasione per apprezzare non solo l’architettura, ma anche i giardini e le opere d’arte che la adornano. La villa è un esempio perfetto di come la cultura e la storia siano intrecciate in modo indissolubile.

Incendi e disagi idrici a Cerreto Guidi

Mentre l’assessora Manetti si prepara a visitare Cerreto Guidi, il comune ha recentemente affrontato due gravi incendi. Nella notte tra 3 e 4 agosto due incendi hanno interessato circa 6.000 mq di terreni in via di Corliano. Il primo incendio ha coinvolto un oliveto di circa 2.000 mq mentre il secondo ha interessato un campo incolto di 4.000 mq.

Le squadre di intervento, tra cui la Misericordia di Empoli la VAB Limite e la VAB di Vinci insieme ai Vigili del Fuoco di Empoli e Petrazzi, sono riuscite a domare le fiamme senza registrare danni a persone.

Oltre agli incendi, Cerreto Guidi ha affrontato un guasto alla rete idrica che ha causato mancanze d’acqua in diverse zone del comune e del vicino comune di Vinci. I tecnici sono intervenuti per riparare il guasto, con un ripristino del servizio previsto per le ore 12:00 del 3 agosto.

Nonostante questi disagi, la visita dell’assessora Manetti rappresenta un’importante opportunità per promuovere la cultura e il patrimonio storico della regione, rafforzando il legame tra i cittadini e i luoghi che li rappresentano.