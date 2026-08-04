Caldo estremo e salute: come proteggersi dagli effetti delle ondate di calore

Le estati sempre più calde stanno diventando una sfida per la salute pubblica. Le ondate di calore, un tempo limitate a pochi giorni, si protraggono ora per mesi, mettendo a dura prova il nostro organismo. Gli effetti del caldo prolungato non riguardano solo gli anziani, ma coinvolgono tutte le fasce d’età, con conseguenze che vanno dalla disidratazione al peggioramento di patologie croniche.

Patrizia Mecocci, direttrice della Geriatria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e ordinaria di Gerontologia e Geriatria all’Università di Perugia, spiega che gli anziani sono i più vulnerabili. Il loro organismo fatica a recuperare dallo stress termico soprattutto perché le temperature elevate persistono anche durante la notte, compromettendo la qualità del sonno.

Disidratazione e peggioramento delle patologie croniche

Uno dei principali rischi legati al caldo prolungato è la disidratazione. Gli anziani, in particolare, hanno una minore capacità di disperdere il calore e un senso della sete ridotto. L’idratazione diventa quindi fondamentale ma non è necessario ricorrere solo all’acqua in bottiglia: anche quella del rubinetto è un’ottima soluzione.

Il caldo persistente non solo peggiora le patologie croniche, ma può anche causare scompensi cardiovascolari e insufficienza renale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il caldo estremo aumenta il rischio di colpi di calore e altre complicazioni sanitarie. Mantenere gli ambienti ventilati e bere regolarmente sono misure essenziali per prevenire questi rischi.

L’afa che continua nel tempo e i suoi effetti

Rispetto al passato, il pericolo non è più legato solo al colpo di calore. Oggi, con il caldo che persiste per settimane, gli organi del corpo possono andare progressivamente fuori uso. Debolezza e giramenti di testa possono provocare incidenti e cadute soprattutto tra gli anziani.

Un’attenzione particolare va riservata agli anziani affetti da demenza. Le alte temperature possono aumentare l’agitazione in modo apparentemente immotivato, peggiorando ulteriormente la loro condizione. Creare una rete di protezione sociale con telefonate di familiari o amici, è fondamentale per monitorare la loro salute.

Il caldo e la qualità del sonno

Le temperature elevate notturne e la maggiore esposizione alla luce disturbano il riposo, compromettendo la qualità del sonno. La secrezione di melatonina l’ormone che regola il sonno, può essere influenzata dall’ambiente caldo e umido. Secondo una ricerca pubblicata su ScienceDirect, la carenza di sonno indebolisce il sistema immunitario e aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, obesità e diabete di tipo 2.

Per migliorare il sonno durante l’estate, è consigliabile mantenere l’ambiente fresco e buio. L’uso di ventilatori o condizionatori può aiutare a creare un ambiente più confortevole per il riposo.

Il caldo e l’invecchiamento

Le temperature elevate potrebbero influire anche sul processo di invecchiamento. Secondo uno studio pubblicato su Nature Climate Change, l’esposizione ripetuta a ondate di calore lo accelera in modo simile al consumo di alcol e al fumo. Tuttavia, l’uso di metodi per il rinfrescarsi sembra contrastare il fenomeno.

La ricerca, condotta a Taiwan, ha messo in relazione le ondate di calore tra il 2008 e il 2026 con lo stato di salute di quasi 25.000 pazienti. È emerso che l’afa eccessiva ha conseguenze sullo stato infiammatorio, sulla pressione e sulla salute di diversi organi. L’effetto era maggiore nei contesti rurali dove i condizionatori sono meno diffusi.

La solitudine e il caldo intenso

Un altro aspetto da non trascurare è la solitudine che durante i periodi di caldo intenso può accentuare la fragilità degli anziani. Quando il clima si fa rovente, queste persone trovano più complicato uscire di casa, perdendo il contatto con gli altri e diventando meno controllate. Creare una rete di protezione sociale è essenziale per garantire il loro benessere.

Seguire le raccomandazioni per affrontare il caldo estremo è fondamentale. Evitare l’esposizione nelle ore più calde, mantenere gli ambienti ben ventilati, bere regolarmente e seguire un’alimentazione leggera sono misure essenziali per proteggere la salute durante le ondate di calore.