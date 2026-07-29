Scopri come la dottoressa Maggi trasforma l’alimentazione in un percorso di salute

In un’epoca in cui l’alimentazione gioca un ruolo cruciale per il benessere generale, la figura del biologo nutrizionista diventa fondamentale. La dottoressa Maggi, laureata in Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Milano, ha dedicato la sua carriera a promuovere una sana alimentazione attraverso un approccio personalizzato.

Dopo aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo, ha iniziato la sua carriera lavorando per un’azienda di ristorazione collettiva presso l’Ospedale di Romano di Lombardia. Oggi, come libera professionista, continua a diffondere i principi di una corretta educazione alimentare aiutando i suoi pazienti a raggiungere i loro obiettivi di salute.

Un approccio personalizzato alla nutrizione

Durante la prima visita nutrizionale la dottoressa Maggi si concentra su diversi aspetti fondamentali: lo stile di vita del paziente, la condizione fisiologica e/o patologica e le abitudini alimentari. Inoltre, effettua una valutazione della composizione corporea per avere un quadro completo della situazione.

Dopo qualche giorno dalla prima visita, il paziente riceve un piano alimentare personalizzato accompagnato da suggerimenti specifici in base agli obiettivi del percorso nutrizionale. La dottoressa Maggi tiene molto a essere presente durante tutto il percorso, offrendo supporto e chiarimenti necessari.

Le patologie trattate

La dottoressa Maggi si occupa di diverse patologie legate all’alimentazione, tra cui obesitàceliachiadiabete di tipo 1 e 2 e intolleranze alimentari. Ogni piano alimentare è studiato per rispondere alle esigenze specifiche del paziente, garantendo un percorso di salute su misura.

Obesità e diabete

Per i pazienti con obesità e diabete la dottoressa Maggi crea piani alimentari che mirano a migliorare la qualità della vita e a prevenire complicazioni. L’approccio è basato su una dieta equilibrata e su abitudini alimentari sostenibili nel lungo periodo.

Celiachia e intolleranze

Per chi soffre di celiachia o altre intolleranze alimentari la dottoressa Maggi offre soluzioni pratiche e sicure, aiutando i pazienti a gestire la loro condizione senza rinunciare al gusto e alla varietà.

Visite e modalità di pagamento

La dottoressa Maggi riceve sia adulti che bambini presso diversi indirizzi. Le tipologie di visite disponibili includono la prima visita nutrizionale la visita di controllo e il controllo nutrizionale.

Le modalità di pagamento accettate sono bonificocarta di creditocarta di debitocarta prepagata e contanti. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento online per risparmiare tempo prima della visita.

Recensioni dei pazienti

I pazienti della dottoressa Maggi hanno lasciato recensioni molto positive, sottolineando la sua professionalitàempatia e chiarità nelle spiegazioni. Molti hanno apprezzato il suo approccio personalizzato e il supporto continuo durante il percorso nutrizionale.

“La dottoressa è molto attenta e chiara nella spiegazione. Professionale, gentile ed empatica!” – F.R., 23 luglio 2026

“Molto attenta e preparata, chiarissima nel colloquio. Più che soddisfatta.” – Elisa Guadrini, 21 luglio 2026

“La Dottoressa è molto empatica e sa metterti a tuo agio. È molto attenta e preparata. Riesce a spiegare cose complesse in modo semplice ed efficace. Super consigliata” – P.L., 27 giugno 2026