Latte di asina: un aiuto per le difese immunitarie

Non se ne sente parlare spesso e forse non tutti conoscono le sue proprietà, ma il latte di asina risulta davvero prezioso per la nostra salute: può essere infatti impiegato per rafforzare le difese immunitarie, ma anche per rendere più elastica e morbida la pelle!

Prima di entrare nel dettaglio delle sue importanti proprietà, sappiate che il latte di asina, grazie alla sua composizione, si avvicina molto a quello umano anche se, come tutte le specie di latte, la composizione degli elementi varia a seconda del regime alimentare dell’animale e dallo stadio della lattazione.

Integratori a base di latte di asina: a cosa servono?

Per tutti coloro che vogliono rafforzare le proprie difese immunitarie sfruttando i benefici del latte di asina, oggi sul mercato esistono degli integratori specificamente formulati, acquistabili anche online. Sul sito della farmacia online Tuttofarma, ad esempio, è presente un’importante gamma di integratori a base di latte di asina tra cui i prodotti integratori della linea Berrier…Grazie alla loro azione immunostimolante e immunomodulante, questi prodotti sono formulati per i soggetti con sistema immunitario indebolito e sono indicati, oltre che a proteggere dai malanni di stagione, per prevenire infezioni batteriche e per combattere herpes. Inoltre la presenza del colostro garantisce un effetto positivo sull’apparato digerente favorendo il benessere intestinale.

Su www.tuttofarma.it la ricerca del prodotto è davvero semplice grazie a delle schede prodotto esaustive e ben dettagliate, nelle quali sono presenti tutte le informazioni necessarie. Ogni ordine verrà evaso rapidamente e arriverà comodamente a casa entro le 48 ore lavorative.

Quali sono i benefici del latte di asina?

I valori di proteine e lattosio del latte di asina sono molto simili al latte materno umano e il suo alto contenuto di lattosio, oltre a renderlo dolce e apprezzato dai bambini, favorisce l’assorbimento del calcio nelle ossa. Anche il contenuto dei sali minerali è pressoché simile a quello del latte umano, ed è ricco di acidi grassi essenziali, di Omega 3 e Omega 6, che contribuiscono a tenere sotto controllo i valori del colesterolo. Poi, essendo povero di grassi e ricco di vitamine e sali minerali, dona un importante contributo energetico ed elementi utili per la nostra salute, ed è per questo che può essere indicato sia per i bambini che per persone debilitate e per gli anziani.

Il latte di asina è un possibile sostituto del latte materno per tutti quei bambini allergici alla proteine del latte vaccino e che non possono essere allattati dalla mamma. E’ innanzitutto facile da digerire, ed è quindi consigliato a chi soffre di reflusso gastro-esofageo. Aiuta poi a riequilibrare la flora batterica, grazie alla presenza di due proteine, lisozima e lattoferrina, che sono in grado di resistere alla degradazione di acidi gastrici inibendo i batteri patogeni (la lisozima protegge dalle infezioni intestinali).

Ma la sua azione principale è quella di fornire un importante sostegno alle nostre difese immunitarie, rafforzandole e aiutandole soprattutto nel cambio di stagione proteggendole dagli agenti esterni e dall’attacco di batteri.

Quali sono i vantaggi del latte di asina per la pelle?

La storia ci racconta che già moltissimi secoli fa erano note le proprietà e i benefici del latte di asina per la pelle, tanto che Cleopatra era solita fare dei bagni con questo latte proprio per rigenerare e migliorare la salute della pelle.

Il latte di asina infatti: