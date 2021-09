Imparare a sviluppare la resilienza per affrontare la complessità della vita

Molto spesso diciamo o sentiamo dire, pensiamo e soprattutto ci accorgiamo che la vita stia diventando sempre più difficile e frenetica. E no, non si tratta solo di un luogo comune o di quello che ogni generazione percepisce quando cresce e si trova ad affrontare la vita adulta. Si tratta di un cambiamento reale, frutto di un’evoluzione tecnologica che è entrata prepotentemente nel nostro quotidiano stravolgendolo, sia da un punto di vista privato che in ambito lavorativo. Dall’avvento di internet e dalla diffusione capillare degli smartphone, con la relativa tecnologia mobile, ci siamo trasformati tutti in persone in perenne connessione, col capo sempre chino sui nostri device elettronici intenti a chattare, leggere, inviare mail, giocare e scambiarci informazioni con persone che possono essere anche dall’altra parte del mondo.

Imparare a sviluppare la resilienza

Tutto questo sovraccarico di input ha reso la nostra vita estremamente impegnativa, poiché la nostra mente deve costantemente processare una quantità enorme di informazioni che vanno a sommarsi a una quotidianità in cui si affollano mille impegni fra famiglia, figli, magari un cane o un gatto, lavoro, studio, ma anche gli amici e la vita sociale, oltre agli inevitabili imprevisti e ai doveri improrogabili. Accumuliamo stanchezza, ci sembra spesso che le giornate siano troppo corte e avremmo bisogno di molto più tempo, forse solo con un clone potremmo riuscire a farcela. Per questo si dice molto spesso che la vera problematica della nostra epoca sia lo stress. Proprio sulla base di queste considerazioni può esserci molto utile scegliere di frequentare un corso per sviluppare resilienza, che ci aiuti ad affrontare queste difficoltà e ci indichi le strade più corrette per superarle.

Il corso LIFEED

Fra le proposte che possiamo trovare online, sicuramente il corso LIFEED ha delle caratteristiche adatte ad aiutarci ad affrontare il nostro percorso nel modo migliore: si tratta di un metodo unico al mondo che pone alla base dell’apprendimento l’esperienza che viviamo tutti i giorni. In questo modo, è la vita stessa a diventare un vero e proprio laboratorio, all’interno del quale noi stessi siamo protagonisti e rivestiamo sia il ruolo di insegnante, trasmettendo ciò che abbiamo appreso lungo il nostro cammino, che quello di studente, pronto ad imparare da ogni esperienza che facciamo. Il corso LIFEED praticamente rappresenta, per chi lo frequenta, una palestra dove mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato, tirando fuori il nostro potenziale quando la vita ci pone davanti a una nuova sfida.