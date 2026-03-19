Lavoro emozionale: comprendere l’impatto sul benessere in azienda

Durante la giornata lavorativa non solo svolgiamo compiti tecnici, ma spesso dobbiamo anche gestire ciò che proviamo. Questo impegno, che si traduce nel dover mostrare atteggiamenti e sentimenti conformi alle aspettative professionali, è conosciuto come lavoro emozionale. A volte la richiesta è esplicita, altre volte implicita: mantenere cordialità con un cliente difficile o mostrare fermezza quando serve richiede energia mentale e emotiva. Comprendere questa dimensione nascosta aiuta a riconoscere stress, affaticamento e la necessità di strategie di tutela personale.

Il concetto di emotional labor è stato introdotto da Arlie Russell Hochschild nel 1983 nel volume The Managed Heart, dove l’autrice descrive come diverse professioni costringano i lavoratori a regolare le proprie emozioni per aderire ai ruoli richiesti. La definizione originale rimane utile per distinguere tra compiti visibili e il lavoro emotivo meno riconosciuto, che, se trascurato, può accumulare un costo psicologico significativo.

Che cosa significa intervenire sulle emozioni

Esistono due modalità principali con cui le persone si adeguano alle richieste emotive del lavoro. Il primo è il surface acting, ovvero la messa in scena di emozioni richieste senza modificare il proprio stato interiore; il secondo è il deep acting, che implica lo sforzo di trasformare i sentimenti autentici affinché corrispondano alle aspettative organizzative. Entrambe le strategie sono valide e utili nel breve termine, ma presentano costi diversi: il surface acting può generare senso di falsità e dissonanza, mentre il deep acting richiede energia emotiva per la ristrutturazione interna delle sensazioni.

Esempi pratici

Per visualizzare il fenomeno, pensiamo a due figure spesso citate dagli studi: assistenti di volo e esattori. L’hostess può essere tenuta a esprimere cordialità e rassicurazione anche quando si sente stanca o preoccupata; l’esattore, al contrario, potrebbe dover assumere distacco o rigidità per far rispettare una regola. Questi ruoli rappresentano estremi opposti nella gestione emotiva, ma tra di essi si collocano molte professioni di servizio che richiedono continui adattamenti emotivi. Riconoscere questi meccanismi è il primo passo per non sottovalutarne l’impatto.

Conseguenze sul benessere e segnali di allarme

L’insieme delle emozioni gestite sul lavoro può tradursi in benefici organizzativi, come relazioni più fluide con i clienti e un servizio percepito come migliore. Tuttavia, il lavoro emozionale porta con sé una componente invisibile: l’accumulo di stress emotivo che, nel tempo, può ridurre la soddisfazione lavorativa e aumentare il rischio di esaurimento professionale. Segnali da non ignorare includono uno stato di demotivazione, cinismo verso il lavoro e stanchezza costante. Poiché la fatica emotiva spesso non è visibile come la fatica fisica, tende a rimanere sottostimata sia dai colleghi sia dai responsabili.

Il rischio di definizioni troppo ampie

Con il tempo il termine è stato utilizzato per descrivere molte esperienze quotidiane, dal gestire le faccende domestiche al rincorrere vacanze perfette. Hochschild stessa ha messo in guardia contro un uso eccessivo del termine quando viene esteso a ogni forma di impegno organizzativo personale. È utile, quindi, distinguere il lavoro emozionale come attività professionale che comporta una richiesta diretta di modulare emozioni per ruoli specifici, da altri sforzi di natura personale che, pur faticosi, appartengono a contesti differenti.

Come ridurre l’impatto negativo

Organizzazioni sensibili al tema possono intervenire in vari modi: offrire formazione mirata sulle competenze emotive, creare spazi di confronto e supervisione, e promuovere iniziative di benessere che includano tecniche di gestione dello stress. A livello individuale, sviluppare consapevolezza delle proprie emozioni e delle strategie impiegate per regolarle è fondamentale: il sostegno sociale, l’uso di tecniche di coping e la capacità di porre limiti nei rapporti professionali aiutano a preservare le risorse emotive. Mettere in pratica queste misure contribuisce sia alla salute dei lavoratori sia alla qualità complessiva del servizio offerto.

In sintesi, riconoscere il lavoro emozionale come componente reale e misurabile dell’attività professionale permette di adottare risposte concrete. La sfida è duplice: da una parte informare e formare chi dirige le organizzazioni; dall’altra supportare i singoli lavoratori nel costruire strategie personali di tutela. Solo così l’energia spesa per gestire le emozioni potrà essere considerata una risorsa sostenibile e non una voce di costo nascosta.