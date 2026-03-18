Evento nazionale Mamma in PMA a Roma: come la farmacia supporta le coppie in PMA

Il 14 marzo a Roma, presso l’Hotel Universo, si è svolto il primo incontro nazionale promosso dall’associazione Mamma in PMA, dedicato a chi sta vivendo un percorso di procreazione medicalmente assistita. La giornata è stata pensata come uno spazio di informazione, scambio e sostegno pratico, con un programma che ha messo a confronto professionisti sanitari e famiglie, per offrire orientamento su aspetti clinici, legali ed emotivi della PMA.

L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare un percorso personale in un progetto collettivo di aiuto: la presidente dell’associazione ha raccontato la propria esperienza per creare un luogo dove le coppie possano trovare risposte concrete e vicinanza. La manifestazione ha coinvolto medici e operatori di diverse discipline, con l’obiettivo di spiegare in maniera chiara protocolli, diritti e strumenti disponibili sul territorio, valorizzando in particolare il ruolo della farmacia territoriale come punto di riferimento accessibile.

Un progetto nato dall’esperienza personale

L’associazione è stata fondata grazie all’impegno della presidente, la cui storia personale è diventata il motore del progetto. Attraverso gruppi di confronto, incontri informativi e attività di volontariato, Mamma in PMA ha costruito una rete di supporto che mette al centro le necessità delle pazienti e delle coppie. Il modello dell’associazione punta a coniugare accompagnamento e informazione»: offrire dati affidabili sui trattamenti, spiegare i diritti e creare momenti di scambio emotivo per ridurre isolamento e ansia.

La testimonianza della presidente

La presidente ha illustrato come dalla propria esperienza sia nata l’idea di un’organizzazione che non solo distribuisca informazioni tecniche, ma che sia anche un punto di riferimento umano. In questo contesto la parola supporto assume diversi significati: dalla consulenza pratica sulle terapie alla condivisione delle difficoltà emotive. Tutte le attività dell’associazione mirano a migliorare la qualità dell’esperienza per chi affronta infertilità e percorsi di PMA, promuovendo la collaborazione tra pazienti e professionisti.

Il ruolo della farmacia nella Procreazione Medicalmente Assistita

Durante l’evento è stata posta particolare attenzione al ruolo del farmacista come figura di prossimità e consulenza. La farmacia territoriale è spesso il primo contatto sanitario accessibile quotidianamente, capace di fornire informazioni sui farmaci utilizzati nei protocolli di procreazione medicalmente assistita, sulle modalità di somministrazione e sulla gestione delle terapie. La presenza del farmacista può facilitare il rispetto delle indicazioni terapeutiche e la diagnosi precoce di eventuali effetti indesiderati.

Competenze e formazione del farmacista

Per svolgere questo ruolo è fondamentale una preparazione specifica: conoscere i protocolli, le possibili interazioni farmacologiche e le normative, come la Nota 74 quando applicabile, è indispensabile. Il farmacista può inoltre aiutare nella pianificazione della terapia, specialmente per pazienti che vivono lontano dai centri di riferimento, offrendo consigli pratici su conservazione dei farmaci, dosaggi e tempi di somministrazione, oltre a essere un punto di ascolto per dubbi e paure legate al percorso.

Programma, professionisti e testimonianze

La giornata ha visto l’alternarsi di specialisti: ginecologi, psicologi, genetisti, nutrizionisti e farmacisti hanno condotto sessioni dedicate ai diversi ambiti della PMA. Tra i relatori è intervenuta la farmacista Ginevra Giannantonio, presidente di Agifar Latina, che ha evidenziato come la farmacia possa essere un presidio sanitario fondamentale per orientare le pazienti sui diritti e sugli aspetti normativi correlati ai trattamenti. I focus hanno coperto tematiche che vanno dai protocolli di laboratorio alle implicazioni familiari e psicologiche della genitorialità assistita.

Oltre agli interventi tecnici, l’evento ha inserito momenti di confronto per condividere esperienze dirette e buone pratiche di supporto. Questi scambi hanno sottolineato l’importanza di una rete integrata di servizi che metta in comunicazione centri di PMA, farmacie e associazioni di pazienti, al fine di garantire percorsi più chiari e meno frammentati. La combinazione di competenze mediche e ascolto empatico è stata riconosciuta come elemento chiave per migliorare l’esperienza complessiva delle coppie.

In conclusione, l’incontro del 14 marzo ha rappresentato un passo importante per consolidare il ruolo della comunità e della farmacia nel percorso della procreazione medicalmente assistita. L’esperienza di Mamma in PMA mostra come iniziative basate sull’ascolto e sulla condivisione possano tradursi in un aiuto concreto per chi affronta sfide legate alla fertilità, contribuendo a costruire percorsi di cura più umani e coordinati.