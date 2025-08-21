Le migliori bevande al caffè per rinfrescarsi in estate

Con l’arrivo dell’estate, chi non sente il desiderio di gustare un caffè fresco e aromatico? Certo, l’idea di un caffè caldo può sembrare poco invitante quando le temperature iniziano a salire. Ma non preoccuparti! Ci sono diverse alternative rinfrescanti che ti permetteranno di goderti tutti i benefici della caffeina senza affrontare il caldo torrido. In questo articolo, esploreremo alcune delle bevande a base di caffè più intriganti da provare durante i mesi estivi, analizzando caratteristiche e benefici. Sei pronta a scoprire le delizie dell’estate?

Le alternative al caffè caldo

Una delle opzioni più semplici e veloci per gustare un espresso in modo fresco è servirlo con ghiaccio. Questo metodo è immediato e perfetto per chi ha fretta, ma ricorda: è importante berlo rapidamente per evitare che si annacqui! Un’altra alternativa che sta conquistando sempre più cuori (e palati) è il caffè leccese, una specialità tipica del Salento. Si tratta di un espresso caldo versato su ghiaccio, arricchito con latte di mandorla. Questa bevanda non è solo rinfrescante e cremosa, ma ha anche un sapore unico che ti farà viaggiare con la mente. Ma attenzione, se scegli il latte di mandorla confezionato, fai attenzione al contenuto di zuccheri: un bicchiere di caffè leccese può contenere tra le 60 e le 80 calorie, mantenendo un apporto di caffeina simile a quello di un espresso tradizionale.

Se sei in vena di dolcezza, non puoi perderti la granita al caffè, un classico della Sicilia. Questa delizia può risultare molto dolce e calorica, soprattutto se servita con panna. Una porzione può apportare tra le 150 e le 200 calorie. Ma non disperare! Puoi prepararla a casa in modo più salutare, utilizzando caffè zuccherato leggermente e dolcificanti alternativi come l’eritritolo o la stevia. Anche se la caffeina è presente in quantità moderate, ricorda che la digeribilità potrebbe ridursi se accompagnata da panna o consumata dopo un pasto.

Bevande fresche e innovative

Un’altra proposta da considerare è la crema di caffè, un must nei bar durante l’estate. Tuttavia, attenzione! Spesso è preparata con panna zuccherata e latte condensato, il che può far lievitare le calorie oltre le 200 per porzione. Se desideri una versione più leggera e senza lattosio, puoi optare per il latte vegetale montato a freddo, come quello di soia o avena. La caffeina, in questo caso, varia in base alla quantità di caffè utilizzata, ma generalmente rimane a livelli moderati.

Un’opzione leggera e super digeribile è il caffè shakerato, preparato con espresso, ghiaccio e zucchero o sciroppo. Dopo essere stato shakerato, il caffè diventa spumoso e fresco, apportando circa 40-50 calorie se zuccherato con moderazione. È perfetto come pausa energizzante a metà mattina! Vuoi mantenere il gusto originale? Puoi anche omettere lo zucchero o aggiungere un tocco di scorza di limone per una freschezza extra.

Nuove tendenze: cold brew e espresso tonic

Non possiamo parlare di caffè estivo senza menzionare il cold brew, una delle tendenze più in voga del momento. Si ottiene lasciando in infusione caffè macinato in acqua fredda per 12-24 ore. Il risultato? Una bevanda scura, aromatica e naturalmente dolce, con una bassa acidità. È l’ideale per chi cerca qualcosa di rinfrescante e leggero, dato che il suo apporto calorico è praticamente nullo se consumato liscio. Anche se la caffeina può sembrare meno intensa rispetto all’espresso, attenzione: può comunque risultare concentrata se non diluita correttamente!

Infine, l’espresso tonic è una combinazione sorprendente che unisce l’intensità dell’espresso alla freschezza dell’acqua tonica. Preparato versando lentamente il caffè su ghiaccio già immerso in tonica fredda, il risultato è un mix di sapori amari, frizzanti e agrumati che ti lascerà a bocca aperta. A seconda della tonica utilizzata, le calorie rimangono sotto le 30 kcal a bicchiere, mantenendo inalterato il contenuto di caffeina dell’espresso.

In sintesi, l’estate offre tantissime possibilità per gustare il caffè in modo fresco e innovativo. Che si tratti di un caffè shakerato, di un cold brew o di un espresso tonic, ci sono numerose alternative pronte a soddisfare il tuo desiderio di caffeina senza rinunciare alla freschezza. Quale di queste bevande proverai per prima?