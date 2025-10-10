L’effetto delle coperture vaccinali sull’economia italiana

La vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione di malattie infettive. Tuttavia, il mancato raggiungimento delle coperture vaccinali in Italia comporta un costo economico significativo, difficile da ignorare. Ogni anno, le mancate vaccinazioni, come quelle per il papillomavirus, l’influenza, il pneumococco, l’herpes zoster, il meningococco e il Covid, si traducono in una spesa sociale complessiva di circa 610 milioni di euro.

Questa cifra comprende non solo le spese dirette legate ai trattamenti delle malattie, ma anche costi indiretti che gravano sulla collettività, come il supporto ai caregiver, l’impatto fiscale e la perdita di gettito. Raggiungere le coperture vaccinali raccomandate potrebbe ridurre questa spesa inizialmente a 225 milioni di euro e, in condizioni ottimali, addirittura a 48 milioni di euro.

Il valore delle vaccinazioni per la società

Secondo Eugenio Di Brino, ricercatore dell’Altems all’Università Cattolica del Sacro Cuore, i costi sociali associati alle vaccinazioni non effettuate rappresentano un peso significativo per il sistema sanitario. La spesa sociale annuale per le vaccinazioni si aggira attorno a 3 miliardi e 117 milioni di euro. Raggiungere i livelli minimi consigliati di vaccinazione potrebbe più che dimezzare questa cifra, portandola a circa 245 milioni di euro.

Le conseguenze economiche del mancato accesso

Oltre ai costi diretti e indiretti, il mancato accesso alle vaccinazioni ha un impatto sul Prodotto Interno Lordo (Pil) del Paese. Si stima che la perdita di Pil dovuta a queste mancate coperture possa raggiungere i 11 miliardi di euro. Tuttavia, aumentando le percentuali di vaccinazione, questa perdita potrebbe ridursi a circa 4 miliardi di euro, o addirittura scendere sotto il miliardo in scenari ideali.

Il ruolo dei medici di famiglia nella prevenzione

In questo contesto, emerge con forza l’importanza dei medici di famiglia nella promozione delle vaccinazioni. Tommasa Maio, responsabile dell’Area Vaccini della Fimmg, sottolinea che i medici di famiglia sono una risorsa fondamentale per garantire un accesso equo e appropriato alla vaccinazione, in base alle specifiche esigenze sanitarie di ogni individuo. La loro funzione è cruciale per sensibilizzare la popolazione riguardo ai benefici delle vaccinazioni e per affrontare le preoccupazioni che i cittadini possono avere.

Strategie per migliorare le coperture vaccinali

È evidente che l’implementazione di strategie mirate per aumentare la diffusione delle vaccinazioni è essenziale. Queste strategie potrebbero includere campagne informative, l’offerta di servizi di vaccinazione più accessibili e l’integrazione delle vaccinazioni nei programmi di assistenza primaria. Educare la popolazione sui rischi delle malattie prevenibili attraverso la vaccinazione è fondamentale per incentivare una maggiore partecipazione.

Il mancato raggiungimento delle coperture vaccinali non solo influisce sulla salute individuale, ma ha anche ripercussioni economiche significative per l’intera società. Investire nelle vaccinazioni significa investire nel futuro della salute pubblica e nell’economia del Paese. È tempo di riconoscere il valore della prevenzione e di agire per garantire che tutti abbiano accesso a queste importanti misure di protezione.