Lichensed: Soluzioni Naturali Efficaci per Tosse e Mal di Gola

Durante i periodi in cui i sintomi influenzali colpiscono, la vita quotidiana può diventare una vera e propria sfida. La tosse, il mal di gola e la congestione nasale rendono ogni azione, dal parlare al dormire, più difficile. La linea di prodotti Lichensed è stata progettata per aiutare sia gli adulti che i bambini a superare questi fastidi.

Questi prodotti si basano su un ingrediente chiave: il lichene artico. Questo rimedio naturale è noto per le sue proprietà lenitive e emollienti, rendendolo ideale per combattere le irritazioni delle vie respiratorie. La linea Lichensed include diverse formulazioni, ognuna specificamente studiata per affrontare vari sintomi influenzali.

La gamma di prodotti Lichensed

La linea Lichensed è composta da sei referenze, ognuna mirata a fornire un sollievo rapido e duraturo. Tra queste, troviamo il Lichensed Sciroppo Adulti, un dispositivo medico che agisce rapidamente per calmare la tosse, sia essa secca o grassa. Grazie alla sua formulazione innovativa, crea una barriera protettiva che allevia l’irritazione e facilita l’espulsione del muco. Il suo delizioso gusto arancia lo rende anche piacevole da assumere.

Modalità d’uso per gli adulti

Per gli adulti, si consiglia di assumere un stick pack da 10 ml ogni 12 ore oppure un misurino da 5 ml ogni 6-8 ore, preferibilmente lontano dai pasti. La formula è disponibile in flaconi da 200 ml a un prezzo di €14,50 oppure in confezioni da 20 stick pack a €13,50.

Soluzioni per i più piccoli

Per i bambini, il Lichensed Sciroppo Bimbi è appositamente formulato per fornire un supporto efficace nella gestione della tosse. Anche in questo caso, la formulazione crea un film protettivo che allevia i sintomi e facilita il processo di guarigione. Il gusto arancia è pensato per rendere l’assunzione più gradevole anche ai più piccoli.

Indicazioni per i bambini

Per i bambini di età compresa tra 2 e 6 anni, è consigliato un stick pack da 5 ml ogni 12 ore o un misurino da 2,5 ml ogni 8 ore. Per i bambini oltre i 6 anni, la dose raccomandata è di un stick pack da 5 ml o un misurino da 5 ml ogni 8 ore. Anche in questo caso, il formato è disponibile in flacone da 200 ml a €14,50 o in confezioni da 20 stick pack a €11,90.

Altri prodotti Lichensed

Oltre agli sciroppi, la linea Lichensed include anche soluzioni come il Lichensed Spray Nasale e lo Spray Gola. Lo spray nasale è progettato per alleviare l’irritazione nasale e facilitare l’eliminazione del muco. Si consiglia di applicare 1-2 nebulizzazioni per narice ogni 3-4 ore per gli adulti, e 1 nebulizzazione ogni 8 ore per i bambini dai 2 ai 6 anni.

Lo spray gola, invece, offre un sollievo prolungato per la gola infiammata. Gli adulti possono utilizzare 1-2 nebulizzazioni nel cavo orofaringeo ogni 3-4 ore, mentre i bambini sopra i 6 anni possono fare lo stesso ogni 6-8 ore e i più piccoli ogni 8 ore. Entrambi i prodotti sono disponibili a un prezzo competitivo: lo spray nasale costa €11,00 e lo spray gola è disponibile a €11,00 per flacone da 30 ml.

Infine, il Lichensed Flu 600 è un integratore alimentare che combina ingredienti come la propoli, l’altea e il marrubio, utile per migliorare la fluidità delle secrezioni bronchiali e per il benessere della gola. Si consiglia di assumere 1 stick pack al giorno, sciolto in acqua, dal gusto limone. Questo prodotto è disponibile in confezioni da 14 stick pack a €12,50.

La linea Lichensed rappresenta una scelta naturale ed efficace per affrontare i sintomi influenzali. I prodotti sono formulati per garantire un sollievo rapido e duraturo, permettendo di affrontare la giornata con maggiore serenità.